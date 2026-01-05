3 січня армія США здійснила масштабну спеціальну операцію, під час якої президент Венесуели Ніколас Мадуро разом із дружиною були затримані та вивезені з країни.

Як заявив президент США Дональд Трамп, операція минула успішно, чітко встановлена мета реалізована в короткі строки.

Яке місце займає армія Венесуели у рейтингу армій світу та чи дійсно це слабкий противник, читайте в нашому матеріалі.

Армія Венесуели: чисельність

Успіх операції був досягнутий не через слабкість супротивника, а завдяки ретельному плануванню, залученню значних ресурсів та масштабній координації армії США.

Операція виконувалася невеликою групою спецпризначенців, але за її підтримки були залучені значні сили – понад 150 літаків і безпілотників, авіаносець і універсальний десантний корабель, що забезпечило повний контроль над повітряним і морським простором.

Армія Венесуели має назву Боліваріанські збройні сили.

Збройні сили Венесуели налічують приблизно 123 тис. осіб і складаються з:

сухопутних військ;

військово‑повітряних сил;

підрозділів протиповітряної оборони.

За даними рейтингу Global Firepower, армія Венесуели налічує 115 тис. активних військових та 8 тис. резервістів, тож загальна чисельність сил становить близько 123 тис. осіб.

Яке місце займає армія Венесуели у рейтингу армій світу

У рейтингу армій світу Венесуела займає 50 місце (станом на 2025 рік). Цей показник базується на поєднанні кількості особового складу, броньованої техніки, авіації, засобів ППО та інших факторів обороноздатності. Це щорічний рейтинг Global Firepower, який вказує на військову потужність країн світу.

Він оцінює потенціал армії за чисельністю, технікою, літальними апаратами та кораблями, фінансовими ресурсами та запасами палива, можливостями логістики, площею та населенням країни, а також рівнем технологій і власного виробництва озброєння. Це комплексна оцінка потенціалу, але вона не гарантує перемогу у війні.

У складі ВПС Венесуели є 30 винищувачів, що включають сучасні бойові літаки, здатні виконувати завдання повітряної оборони та підтримки.

Протиповітряна оборона посилена кількома дивізіонами мобільних зенітно‑ракетних комплексів С‑300ВМ, мобільними установками Бук‑М2Е та значною кількістю радянських ЗРК С‑125 Печора, які, попри вік, досі становлять загрозу для повітряних цілей.

Крім стаціонарних систем, у Венесуелі на озброєнні є переносні і мобільні засоби ППО, що становлять серйозну небезпеку для вертольотів і низьковисотних літальних апаратів.