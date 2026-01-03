У США проти Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень. Вони постануть перед судом Нью-Йорка.

Про це повідомила генеральна прокурорка США Пем Бонді у соціальній мережі X.

Суд проти Мадуро та його дружини у Нью-Йорку

– Мадуро і його дружину віддадуть правосуддю у Федеральному окружному суді Південного округу Нью-Йорка, – заявила Бонді.

За її словами, Мадуро звинувачують у змові для здійснення наркотероризму, переправленні кокаїну, зберіганні вогнепальної зброї та вибухових пристроїв, придбанні вогнепальної зброї та вибухових пристроїв для дій проти США.

Генеральна прокурорка США подякувала американському президенту Дональду Трампу та військовим Сполучених Штатів за організацію операції із затримання Мадуро та його дружини.

Вранці 3 січня президент США Дональд Трамп підтвердив проведення операції у Венесуелі, де американські військові захопили її лідера Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання та людську гідність.

Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що демократичні країни та правозахисні організації давно звертали увагу на масові злочини режиму Мадуро, катування, порушення усіх базових свобод, викрадення виборів, руйнування демократії та верховенства права.