Сьогодні вранці усунутого президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес привезли з міського слідчого ізолятора до суду Нью-Йорка. Подружжя супроводжували озброєні агенти Управління по боротьбі з наркотиками США.

Низка американських медіа опублікували фото та відео транспортування Мадуро до суду.

Транспортування Мадуро до суду

Так, на фото та відеокадрах видно, як Ніколаса Мадуро із вертольоту виводять озброєні федеральні агенти та до будівлі суду, де заплановано оголошення йому низки звинувачень.

BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Обвинувачення проти Мадуро

У суботу Міністерство юстиції США оприлюднило нову версію обвинувального акту проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро, його дружини Силії Флорес, сина Ніколаса Мадуро Герри та низки венесуельських чиновників.

Так, федеральні прокурори Нью-Йорка стверджують, що впродовж щонайменше 25 років лідери Венесуели зловживали своїми посадами і корумпували легітимні інституції, щоб імпортувати тонни кокаїну до Сполучених Штатів.

Мадуро, обіймаючи різні державні посади, надавав венесуельські дипломатичні паспорти наркоторговцям, забезпечував дипломатичне прикриття літакам, які використовувалися для відмивання грошей від наркобізнесу з Мексики до Венесуели, йдеться в обвинувальному акті.

Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at a Manhattan heliport, as he heads towards a New York City courthouse for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism and drug trafficking. Follow live updates: https://t.co/XHvK4aCk1u pic.twitter.com/jVGlw9byZo — ABC News (@ABC) January 5, 2026

Обвинувачення проти Флорес

Силію Флорес звинувачують у тому, що в 2007 році вона отримала сотні тисяч доларів хабаря за організацію зустрічі між великим наркоторговцем і директором Національного антинаркотичного управління Венесуели.

Як стверджується в обвинувальному акті американських прокурорів, за час незаконного обігу кокаїну в період з 2004 по 2015 рік Мадуро і Флорес спільно віддавали накази на викрадення, побиття і вбивства тих, хто був їм винен гроші за наркотики або ж підривав їхню діяльність з незаконного обігу наркотиків.

Операція із захоплення Мадуро

За інформацією джерел, Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес 3 січня американські спецпризначенці та військові витягли зі спальні посеред ночі. Операцію провели, коли подружжя спало.

Кілька годин по тому президент Дональд Трамп опублікував фотографію Мадуро на борту військового корабля USS Iwo Jima. На очах Мадуро була чорна маска, а на голові – навушники.

Після цього Мадуро і Флорес доправили на американську військову базу в Гуантанамо-Бей, а там пересадили на літак.

Після Мадуро бачили, коли він виходив з літака на базі Національної гвардії Стюарт в Нью-Йорку, де його супроводжували більше десятка федеральних агентів. Потім його доставили вертольотом до Мангеттена, а звідти — до міського слідчого ізолятора в Брукліні.

У Венесуелі тимчасово виконувати обов’язки президента після затримання Ніколаса Мадуро буде віцепрезидентка Делсі Родрігес.

Джерело : CNN