У США почалися масові протести через військову операцію у Венесуелі
- Після військової операції у Венесуелі та захоплення Ніколаса Мадуро в найбільших містах США спалахнули масштабні акції протесту.
- Мітингувальники у Вашингтоні, Нью-Йорку та інших мегаполісах вимагають припинити втручання в справи Латинської Америки, побоюючись початку війни.
У США спалахнули масштабні протести після військової операції американського президента Дональда Трампа у Венесуелі, захоплення її лідера Ніколаса Мадуро і його дружини.
Протести у США через операцію у Венесуелі
Як пише видання CNN, багато американців висловили розчарування з приводу наближення можливої війни та кровопролиття через нафту.
Зокрема, у Вашингтоні десятки людей зібралися біля Білого дому з плакатами, на яких було написано:
- ні війні з Венесуелою;
- ні крові за нафту;
- США, не чіпайте Латинську Америку.
За інформацією журналістів, американські протестувальники співали та тримали в руках венесуельські прапори.
У Нью-Йорку учасники мітингів зібралися на площі Times Square перед пунктом вербування армії США, тримаючи плакати проти війни у Венесуелі.
У Бостоні протестувальники скандували різні гасла та тримали плакати з написами:
- більше ніякої крові за нафту;
- руки геть від венесуельської землі;
- Венесуела – не проблема, проблема – імперія;
- ні війні з Венесуелою.
У Міннеаполісі американці, попри мороз, вийшли на протест, розмахуючи венесуельським прапором.
Крім цього, зазначають журналісти, невеликі за масштабом акції протесту відбулися в Атланті. Водночас в Чикаго і Лос-Анджелесі заплановані нові акції.
Рада Безпеки ООН збереться на засідання 5 січня, щоб обговорити загострення ситуації у Венесуелі після військових дій США та затримання лідера країни Ніколаса Мадуро.
3 січня сенатор-республіканець Майк Лі після розмови з американським державним секретарем Марком Рубіо заявив, що затримання Мадуро означає завершення активних дій США у Венесуелі, а подальших операцій Вашингтон не очікує.