У США спалахнули масштабні протести після військової операції американського президента Дональда Трампа у Венесуелі, захоплення її лідера Ніколаса Мадуро і його дружини.

Протести у США через операцію у Венесуелі

Як пише видання CNN, багато американців висловили розчарування з приводу наближення можливої війни та кровопролиття через нафту.

Зокрема, у Вашингтоні десятки людей зібралися біля Білого дому з плакатами, на яких було написано:

ні війні з Венесуелою;

ні крові за нафту;

США, не чіпайте Латинську Америку.

За інформацією журналістів, американські протестувальники співали та тримали в руках венесуельські прапори.

У Нью-Йорку учасники мітингів зібралися на площі Times Square перед пунктом вербування армії США, тримаючи плакати проти війни у Венесуелі.

У Бостоні протестувальники скандували різні гасла та тримали плакати з написами:

більше ніякої крові за нафту;

руки геть від венесуельської землі;

Венесуела – не проблема, проблема – імперія;

ні війні з Венесуелою.

У Міннеаполісі американці, попри мороз, вийшли на протест, розмахуючи венесуельським прапором.

Крім цього, зазначають журналісти, невеликі за масштабом акції протесту відбулися в Атланті. Водночас в Чикаго і Лос-Анджелесі заплановані нові акції.

Рада Безпеки ООН збереться на засідання 5 січня, щоб обговорити загострення ситуації у Венесуелі після військових дій США та затримання лідера країни Ніколаса Мадуро.

3 січня сенатор-республіканець Майк Лі після розмови з американським державним секретарем Марком Рубіо заявив, що затримання Мадуро означає завершення активних дій США у Венесуелі, а подальших операцій Вашингтон не очікує.