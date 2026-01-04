У Венесуелі визначили тимчасового виконувача обов’язків президента після затримання Ніколаса Мадуро — керівництво країною перейшло до віцепрезидентки Делсі Родрігес за рішенням Конституційної палати Верховного суду.

Про це повідомляє Reuters.

Тимчасова передача влади у Венесуелі Делсі Родрігес

Конституційна палата Верховного суду Венесуели постановила, що Делсі Родрігес обійматиме посаду президента Боліваріанської Республіки Венесуела на час вимушеної відсутності Ніколаса Мадуро.

У рішенні зазначається, що передача повноважень необхідна для гарантування адміністративної безперервності, стабільного функціонування державних інституцій та всебічного захисту країни.

Суд також повідомив про намір “додатково розглянути правові механізми, які забезпечать управління державою, роботу уряду та захист суверенітету в умовах відсутності чинного президента”.

Нагадаємо, що затримання Ніколаса Мадуро відбулося рано вранці у суботу 3 січня під час операції американських військ.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати тимчасово керуватимуть Венесуелою, доки в країні не буде забезпечено безпечний і контрольований перехід влади.

За його словами, управління здійснюватимуть високопосадовці адміністрації США, а американські нафтові компанії можуть бути залучені до відновлення енергетичної інфраструктури країни.