Президент Володимир Зеленський прибув до Парижа вдень у вівторок, 6 січня.

Про це журналістам повідомив прессекретар очільника Української держави Сергій Никифоров.

Оновлено коментарем президента Зеленського о 13:55.

Зараз дивляться

Зеленський прибув до Парижа: що відомо

За словами Сергія Никифорова, президент уже у французькій столиці для участі в засіданні Коаліції охочих. Під час цього візиту Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, після чого лідери проведуть саміт зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та радником Трампа Джаредом Кушнером.

Наголошується, що цього вечора Зеленський, Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведуть спільну пресконференцію.

Також українська переговорна команда проведе зустріч із американськими колегами ввечері 6 січня.

Пізніше президент підтвердив, що вже прибув до Франції і планує взяти участь у важливих переговорах не рівні лідерів Коаліції охочих, з генсекретарем НАТО та в межах зустрічі з представниками американської переговорної команди.

– Перемовини мають дати більше захисту та сили для України. Ми розраховуємо на підтримку партнерів і кроки, які зможуть гарантувати реальну безпеку для нашого народу. Дякую всім, хто з Україною, – підсумував очільник України.

Нагадаємо, в рамках Коаліції охочих у Парижі союзники планують зафіксувати власні зобов’язання для допомоги Україні.

Йдеться, зокрема, про можливе розміщення інтернаціональних сил у разі припинення вогню.