Міністр фінансів Естонії закликав європейські уряди максимально залучити ресурси для фінансування України, незважаючи на бюджетні виклики, з якими стикаються деякі країни.

Про це пише Bloomberg.

Міністр фінансів Естонії закликав ЄС фінансувати Україну

– Не повинно бути жодних фінансових обмежень, якщо питання стосуються існування ліберальної демократії та людського життя, – сказав Юрген Ліґі на полях конференції CEE Forum у Відні у вівторок, 13 січня.

Європа все більше несе основний тягар фінансування України після того, як Дональд Трамп вдруге обійняв посаду президента США минулого року.

Ситуація починає створювати напруження для деяких країн, оскільки вони намагаються тримати під контролем дефіцит бюджету та відбиватися від критики популістських партій, які стверджують, що гроші повинні витрачатися всередині країни.

Лідери Європейського Союзу минулого місяця погодилися спільно позичити €90 млрд ($105 млрд), щоб надати більше фінансування Києву.

Початковий план щодо використання заморожених активів російського Центрального банку для забезпечення кредиту зустрів жорстку опозицію кількох держав-членів, включаючи Бельгію та Угорщину.

Європейські країни також є основними учасниками програми НАТО з фінансування американського військового обладнання для України.

Ліґі сказав, що він все ще сподівається, що ЄС врешті-решт розпорядиться заморожені російські активи, хоча такий план у даний час розглядатися не буде.

– Найбільшим викликом на даний момент є розпад єдності союзників, і я вважаю, що нам потрібно це визнати, – сказав він.

Коментарі Ліґі вельми показові – цей міністр мав репутацію фіскального яструба, який запровадив болючі заходи економії в Естонії після рецесії 2008 року.

За час перебування Ліґі на посаді міністра фінансів Естонія швидко збільшила видатки на оборону через побоювання того, що Росія, сусідня країна на сході, могла б стати загрозою.

– Європа повинна продовжувати фінансувати Україну, якщо США відсторониться від своїх союзників, – сказав він.