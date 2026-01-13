Танкери з російською сирою нафтою накопичуються в морі без можливості розвантаження. Москва намагається повернути Індію як основного покупця своєї нафти.

Індія стала спасінням для російського бізнесу, коли європейські покупці відвернулися після вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Зараз дивляться

Вартість російського експорту нафти впала до мінімуму

За останні чотири тижні Росія відправляла 3,42 млн барелів нафти на день. Це на 450 тис. барелів менше, ніж перед Різдвом, але все ще вище середнього рівня минулого року.

П’ятнадцять тижнів поспіль ціни на нафту падають, а обсяги поставок скорочуються. В результаті вартість російського експорту нафти впала до найнижчого рівня з лютого 2022 року.

Проблема для Москви полягає не в завантаженні нафти на танкери, а в її розвантаженні у місці призначення.

Щонайменше 12 суден з уральською сирою нафтою стоять на якорі біля південного берега Оману.

Деякі з них перебувають там з середини грудня, а нові судна прибувають майже щодня. Інші кораблі беззмінно простоюють кілька тижнів у Аравійському морі та біля берегів Китаю.

Затримки при розвантаженні поєднуються з тим, що дедалі більше танкерів їдуть до Китаю замість до Індії. Це привело до того, що обсяг російської сирої нафти на морі досяг небачених висот.

Майже всі поставки з мурманського порту тепер спрямовуються до Китаю. Ще в липні 80% танкерів, які виходили з цього порту, везли нафту до Індії чи Сирії. Однак сирійський ринок був втрачений через падіння режиму Башара аль-Асада. Водночас індійські покупці тепер активно уникають барелів санкціонованих російських компаній, таких як Газпром нефть та Лукойл.

Розширення американських санкцій

Тиск на Москву посилюється, оскільки США готують законодавство, яке дозволить президентові Дональду Трампу карати країни за покупку дешевої російської нафти. Білий дім також став більш активно блокувати потоки санкціонованої нафти.

Поки що ці заходи стосуються лише Венесуели, яка зіткнулася з блокадою суден та конфіскацією п’яти кораблів.

Однак санкції проти танкерів із російською нафтою поки не застосовувалися. Варто зазначити, що тіньовий флот залишається рухливим – деякі кораблі одночасно везуть нафту для Росії, Ірану та Венесуели.

Тим часом танкери в Чорному морі продовжують атакувати дронами. Минулого тижня танкер з Панами Elbus був уражений приблизно в 30 милях від турецького берега.

Судно рухалося південним маршрутом, який вважається безпечнішим. Піддавалися атакам й інші танкери біля терміналу CPC біля порту Новоросійськ.

На фоні цих подій Росія стикається з падінням обсягів нафтовидобутку. У грудні видобуток впав найбільше за 18 місяців – майже на 250 тис. барелів на день нижче цільового показника країни в межах OPEC+.

Поставки нафти скорочуються

За минулий тиждень 29 танкерів завантажили 21,87 млн барелів російської нафти. Цей обсяг виявився меншим, ніж 22,2 млн барелів, що були завантажені на 31 судно на позаминулому тижні.

Щоденно поставки становили 3,12 млн барелів – на 50 тис. менше за попередній тиждень та на 920 тис. менше, ніж за тиждень до 21 грудня.

На потоки впливають багато факторів: погода, санкції та час відправок. Погана погода в останні тижні уповільнила завантаження у портовому терміналі Козьміно. Вітри з поривами понад 40 миль на годину на кінці минулого тижня збіглися з паузою в поставках.

Ціни впадають до нових мінімумів

На основі середнього показника за місяць вартість російського експорту нафти впала до 950 млн доларів на тиждень. Це на 2% менше, ніж тиждень раніше. Ціни падають уже 15 тижнів поспіль.

Ціна російської марки Urals з Балтики впала на 0,40 долара до 36,28 долара за барель. Вантажі з Чорного моря подешевшали на 0,60 долара до 34,23 доларів. Тихоокеанська нафта марки ESPO впала на 0,90 доларів до 46,64 доларів за барель.

Ціни доставки в Індії впали на 0,20 долара до 54,44 доларів за барель — це найнижчий рівень з березня 2023 року.

Поставки азіатським клієнтам впали до 3,18 млн барелів на день за чотири тижні до 11 січня з 3,28 млн тижнем раніше.

Обсяги до Китаю впали до 830 тис. барелів на день з 970 тис. Поставки до Індії скоротилися до 510 тис. з 790 тис. барелів на день.

Однак на суднах, які ще не вказали остаточний пункт призначення, перебуває 1,84 млн барелів на день. Це більше, ніж обсяги, спрямовані до Китаю та Індії разом.

Танкери все частіше показують тільки проміжні пункти призначення, поки вони перебувають у Аравійському морі. Деякі судна навіть не розкривають остаточний порт розвантаження. Вони збільшують час у морі, затримуючись у китайських та індійських портах.

Поставки до Туреччини зросли до 200 тис. барелів на день, що на 70 тис. більше, ніж тижнем раніше. У кінці грудня один танкер з російською нафтою вперше за три місяці прибув у Сирію.

Використання тіньового флоту та змішування сортів нафти

Дані моніторингу показують, що російські компанії все більше використовують тіньовий флот для приховування маршрутів поставок.

Танкери часто вимикають автоматичні системи відстеження або подають хибні координати, щоб приховати передачу вантажу між суднами. Bloomberg класифікує це як таємні трансферти.

Росія також змішує казахську нафту зі своєю, щоб обійти санкції. Казахський сорт Kebco не підпадає під обмеження Євросоюзу, тому змішування дозволяє російським компаніям обійти санкційні обмеження.

Всі дані перевіряються за допомогою звітів портових агентів, інформації від компаній Kpler та Vortexa Ltd., а також супутникових знімків російських портів.