Лише 17% американців підтримують ідею Трампа щодо придбання Гренландії
- Опитування показало низьку підтримку в США ідеї щодо майбутнього одного з ключових островів.
- Більшість респондентів сумніваються у користі ініціативи для національних інтересів.
- Американці висловлюють занепокоєння можливими наслідками для союзницьких відносин.
Більшість громадян США не підтримують ідею президента Дональда Трампа щодо можливого придбання Гренландії та побоюються негативних наслідків для міжнародних союзів.
Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.
Чи підтримують жителі США придбання Гренландії
Згідно з дослідженням, лише 17% американців схвалюють намір США придбати данський острів.
Дуже мало американців, а саме 4% кажуть, що було б гарною ідеєю для США застосувати військову силу для захоплення Гренландії у Данії. 71% кажуть, що це була б погана ідея.
Водночас 47% респондентів виступають проти такої ініціативи, а ще 35% не змогли визначитися з позицією.
У довгостроковій перспективі 45% опитаних вважають, що спроби Вашингтона отримати контроль над Гренландією принесуть більше шкоди, ніж користі для Сполучених Штатів, тоді як 24% дотримуються протилежної думки.
Оцінки стратегічної важливості острова для США також розділилися: 33% вважають Гренландію важливою для американських інтересів, 32% не поділяють цієї точки зору, а 35% залишаються невпевненими.
Водночас ідею розміщення додаткових військових баз США на острові підтримують 33% опитаних, тоді як 29% вважають її хибною.
Особливе занепокоєння викликають можливі наслідки для міжнародних відносин: близько двох третин респондентів заявили, що спроби США придбати Гренландію можуть зашкодити НАТО та відносинам Вашингтона з європейськими союзниками.
Опитування проводилося 12–13 січня 2026 року компанією Ipsos на замовлення Reuters за допомогою ймовірнісної панелі KnowledgePanel. У дослідженні взяли участь 1248 респондентів віком від 18 років, похибка вибірки становить близько 2,9%.
Заяви Трампа щодо Гренландії
Як повідомлялося раніше, наприкінці 2024 року Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є “абсолютною необхідністю” для національної безпеки США. Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде у відповідь наголосив, що острів не продається.
7 січня 2025 року Трамп не виключив застосування військового або економічного тиску для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом, а також публічно закликав до приєднання острова до США, назвавши це неминучим. Згодом він пояснював інтерес до Гренландії оборонними міркуваннями.
На тлі цих заяв прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала таку риторику неприйнятною щодо союзника та застерегла, що можливе вторгнення США до Гренландії означатиме кінець НАТО. Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що пов’язування острова з військовим втручанням є проявом неповаги.
Реакція пролунала й на міжнародному рівні: Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Італія, Іспанія та Данія виступили зі спільною заявою, наголосивши, що безпека регіону має забезпечуватися колективно в межах НАТО.
14 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен повідомив про виділення додаткових коштів на озброєння для потенційного захисту Гренландії.
Гренландія є найбільшим островом у світі та автономною територією Данії, що володіє значними запасами корисних копалин і стратегічно важливими об’єктами, зокрема американськими, що робить її ключовою точкою геополітичної напруги.