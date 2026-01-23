У неділю, 25 січня, президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Кароль Навроцький відвідають Литву. Там вони зустрінуться з Гітанасом Науседою.

Зеленський та Навроцький відвідають Литву: що відомо

Візит польського лідера агентству BNS підтвердило посольство країни, а українського лідера – джерела BNS.

Президенти обох країн, разом із литовським лідером Гітанасом Науседою, візьмуть участь у святкуванні 163-ї річниці Січневого повстання у Вільнюсі.

За словами спікера польського президента Рафала Лешкевича, ця подія є елементом, що об’єднує: спільна історія боротьби проти царської Росії сьогодні перегукується з боротьбою українців проти російської агресії. Саме ця історична паралель створює платформу для дискусій.

Також президенти трьох країн обговорять важливі політичні питання, зокрема, умови миру в Україні.

– Президент Навроцький вважає, що умови миру мають бути розроблені шляхом переговорів, у яких бере участь президент США Дональд Трамп, але остаточні рішення мають ухвалювати українці, – сказав спікер.

Нагадаємо, що Литва активно виступає за вступ України до Європейського Союзу, також країна надає нашій державі велику військову підтримку.

