У Волгоградській області РФ у ніч проти четверга, 12 лютого, пролунала серія потужних вибухів.

Вибухи у Волгоградській області: спалахнув арсенал армії РФ у Котлубані

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по військовому арсеналу Росії у Котлубані.

– У рамках системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України в ніч на 12 лютого у районі н. п. Котлубань (Волгоградська область, РФ) уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що удар по арсеналу завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 Фламінго.

Зафіксовано потужні вибухи на території об’єкта з подальшою вторинною детонацією. Масштаби збитків уточнюються.

Водночас наголошується, що цей арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії.

Раніше російські ЗМІ після повідомлень місцевих мешканців про вибухи у Волгоградській області писали про ракетний удар та пожежу на військовому арсеналі у селищі Котлубань.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявляв, що вночі місцева ППО начебто відбила ракетний удар. Водночас, зауважив він, в результаті “падіння уламків на території об’єкта Міністерства оборони біля селища Котлубань сталося загоряння”.

– На гасінні пожежі задіяні протипожежні служби регіону, МНС і Міністерства оборони. Постраждалих жителів і пошкоджень цивільних об’єктів немає. З метою забезпечення безпеки цивільного населення від загрози детонації під час пожежогасіння оголошена і проводиться евакуація населення прилеглої населеної точки Котлубань, — йдеться у заяві.

Посилаючись на відео очевидців, російське видання Astra писало, що пожежа спалахнула на території військової частини № 57229/51 (раніше № 92921), де розташований арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.

Нагадаємо, що арсенал раніше вже неодноразово зазнавав атак безпілотників. Зокрема, у листопаді 2023 року там зафіксували падіння дрона без руйнувань, а 16 листопада того ж року, за даними Astra, згорів склад із боєприпасами стрілецької зброї, після чого з території частини евакуювали понад 600 людей. Згодом арсенал також атакували в березні 2024-го та березні 2025 року.

