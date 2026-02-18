Швеція попередила НАТО про серйозну і конкретну загрозу з боку РФ
- Розвідка Швеції назвала Росію головною та серйозною військовою загрозою для НАТО.
- Серед дій РФ — порушення повітряного простору, диверсії та масштабні кібератаки.
- У Європі вважають, що Росія готується до нових воєн навіть після можливого миру в Україні
Розвідка Швеції заявила, що Росія становить серйозну й конкретну загрозу безпеці для всього НАТО, а дедалі ризикованіші дії Москви можуть призвести до небезпечної ескалації.
Про це йдеться у щорічній доповіді шведської розвідки, на яку посилається видання Politico.
Росія — загроза для НАТО: що заявила розвідка Швеції
У щорічному звіті шведської розвідки Росію назвали головною військовою загрозою для Швеції та НАТО.
У документі зазначається, що загроза є “серйозною і конкретною”, а поведінка Москви — опортуністичною та агресивною.
— Росія є основною військовою загрозою для Швеції та НАТО, – йдеться у звіті.
Серед прикладів ворожих дій Росії у регіоні наводять порушення повітряного простору, диверсії, кібератаки, а також активність у Балтійському морі.
Оцінка Швеції пролунала після заяв естонської розвідки, яка також назвала Росію небезпечною, хоча й наголосила, що наразі немає ознак неминучого нападу РФ на країни НАТО у 2027 році.
Водночас у звітах союзників зазначається, що Росія різко наростила виробництво артилерії — у 17 разів від початку повномасштабної війни проти України.
Це, на думку розвідок, свідчить про підготовку Москви до нових воєн навіть у разі завершення бойових дій в Україні.
Раніше американський сенатор Річард Блюменталь заявив, що Росія цілеспрямовано атакує американські компанії та заводи в Україні, завдаючи ударів по бізнесу США ракетами та дронами.
За його словами, ці дії мають викликати значно жорсткішу реакцію з боку Заходу.