Ізраїль — країна, розташована в західній частині Азії, на південному сході узбережжя Середземного моря та на півночі Червоного моря. Її столицею є Єрусалим.

Територія держави охоплює площу у 21 937 км², з яких 21 640 км² припадає на суходіл.

З якими країнами межує Ізраїль, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Ізраїль: з ким межує

У травні 1948 року було проголошено створення держави Ізраїль, однак її чіткі кордони на той момент не були встановлені.

У червні 1967 року Ізраїль розпочав Шестиденну війну проти Єгипту, Йорданії та Сирії, внаслідок чого захопив сектор Гази, Західний берег Йордану, Голанські висоти та Синайський півострів. На останньому почали з’являтися ізраїльські поселення.

Один із перших офіційно визнаних сухопутних кордонів Ізраїлю був закріплений у 1979 році, коли Єгипет став першою арабською державою, що визнала Ізраїль. В межах мирної угоди було визначено спільний кордон.

У 1994 році Йорданія стала другою арабською країною, яка визнала Ізраїль, і водночас було юридично оформлено спільний східний кордон.

Натомість із Ліваном мирна угода досі не підписана. Фактичним північним кордоном залишається лінія перемир’я, встановлена ще у 1949 році. Із Сирією ситуація складніша — прикордонне питання досі не врегульовано, зокрема через спірні Голанські висоти.

Щодо сектора Гази, то після виведення ізраїльських військ і поселенців у 2005 році Ізраїль має фактичний кордон із цією територією, але юридично він не визначений. Воєнні конфлікти між Газою та Ізраїлем періодично спалахують.

Питання остаточного статусу Західного берега, сектора Гази та Східного Єрусалима має вирішуватися шляхом прямих переговорів між Ізраїлем і палестинською стороною. Однак, попри десятиліття дипломатичних зусиль, домовитися про кордони так і не вдалося.

Хто межує з Ізраїлем:

Ліван — на півночі;

Сирія — на північному сході;

Йорданія — на сході;

Єгипет — на південному заході.

Також:

сектор Гази — на заході (під контролем руху ХАМАС);

Західний берег річки Йордан — на сході (частково під контролем Палестинської адміністрації).

Читайте також Розвідка Британії пояснила, як конфлікт між Ізраїлем та Іраном вплине на Росію

Джерело : BBC Украина

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.