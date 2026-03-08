Сина Алі Хаменеї, Моджтаба, офіційно оголосили новим верховним лідером Ірану.

Моджтаба – новий лідер Ірану

Моджтаба Хаменеї, другий син покійного верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї , був обраний його наступником, пише низка ЗМІ, зокрема Iran International, The Guardian, CNN, Sky News и другие.

Він був обраний Асамблеєю експертів Ірану. Це орган з 88 членів, до нього входять обрані високопоставлені священнослужителі. Їх завданням є вибір верховного лідера.

Зараз дивляться

– На сьогоднішньому позачерговому засіданні Асамблея експертів рішучим голосуванням своїх членів обрала і представила аятолу Сеєда Моджтабу Хосейні Хаменеї третім лідером священної системи Ісламської Республіки Іран, – йдеться у заяві Асамблеї експертів.

Організація закликала громадян по всій країні, “особливо еліту та інтелектуалів семінарій та університетів”, присягнути на вірність новому керівництву та зберегти єдність у критичний для Ірану момент.

З часу заснування Ісламської Республіки в 1979 році Асамблея тільки один раз обирала нового лідера. Це відбулось, коли Алі Хаменеї був поспішно обраний після смерті аятолли Рухолли Хомейні.

Новий лідер Ірану Моджтаба: що про нього відомо

56-річний Моджтаба є другим сином Хаменеї і має значний вплив за лаштунками та тісні зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції. Він ніколи не обіймав виборних посад і формально не обіймав керівну посаду в уряді Ірану.

Моджтаба провів більшу частину свого життя в центрі влади в Ірані, залишаючись переважно поза полем зору громадськості. У 2019 році він був підданий санкціям з боку США.

Водночас він служив у КВІР і був причетний до жорсткого придушення протестів в Ірані у 2005 та 2009 роках.

Нагадаємо, що Рада експертів Ірану обрала нового верховного лідера країни 3 березня. Це сталося після того, як аятолу Алі Хаменеї було вбито під час військової операції США. Проте офіційно Іран не оголошував про обрання Моджтаби новим верховним лідером до сьогодні.

Західні ЗМІ зазначають, що цей крок може призвести до подальшої ескалації війни. Так, 8 березня Дональд Трамп заявив, що новий лідер Ірану не протримається довго, якщо не отримає схвалення США.

Раніше того ж дня, у соцмережі X ізраїльські військові заявили, що продовжуватимуть переслідувати кожного наступника Алі Хаменеї та кожну особу, яка прагне призначити йому наступника.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.