Затримання сімох працівників Ощадбанку разом з двома інкасаторськими автомобілями, цінностями та золотом на території Угорщини можна назвати актом бандитизму.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 10 березня.

Зеленський про затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

На думку Зеленського, затримання інкасаційного конвою Ощадбанку в Угорщині є актом бандитизму.

Зараз дивляться

Президент України вважає, що країни Європи не мають мовчати після цієї події.

– Приклад з бандитизмом дуже підходить. Це стосується того, що вже відбулося, – сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що проводив розмови з партнерами України після інциденту в Угорщині.

За словами Зеленського, від країн Європи потрібно сьогодні одне – не мовчати.

5 березня в Ощадбанку повідомили про викрадення сімох своїх співробітників, інкасаторських машин та цінностей на території Угорщини. Згодом Будапешт повернув громадян України додому, але без грошей та золота, які вони перевозили.

8 березня в Ощадбанку заявили, що вимагають повернення двох інкасаторських автомобілів та цінностей. Йдеться про $40 млн, €35 млн євро і дев’ять кг золота.

9 березня у партії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана запропонували арештувати вилучені активи Ощадбанку до завершення розслідування.

Наступного дня, 10 березня, уряд Угорщини ухвалив постанову про вилучення валюти та золота Ощадбанку, які перевозилися в інкасаторських автомобілях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.