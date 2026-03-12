Перше звернення нового Верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї зачитали по іранському державному телебаченню, адже він не з’являвся на публіці з моменту оголошення про його призначення після загибелі батька, Алі Хаменеї, внаслідок американо-ізраїльських ударів.

Про це повідомляє CNN.

Перше звернення Моджтаби Хаменеї як Верховного лідера Ірану

Зазначається, що Моджтаба Хаменеї оголосив, що Ормузька протока, яка є однією з ключових артерій світової економіки, залишатиметься закритою в якості інструменту тиску на США та Ізраїль.

Зараз дивляться

Також Хаменеї у своєму посланні заявив, що Тегеран вірить у можливість встановити дружні стосунки зі своїми сусідами, однак наголосив, що його країна продовжуватиме атакувати американські бази в цих країнах, якщо їх не закриють.

– Ми атакували лише військові бази, і ми продовжуватимемо, ми повинні будемо продовжувати і робити це, – попередив лідер Ірану.

Однак журналісти зауважують, що відомо щонайменше про декілька нападів Ірану на цивільні об’єкти та цілі в регіоні, пов’язані з нафтою.

Також Верховний лідер заявив, що США та Ізраїль повинні виплатити компенсацію за вчинені ними дії проти Ірану. Він назвав обидві ці країни своїми ворогами.

Водночас Хаменеї подякував союзникам та посередникам Ірану в регіоні, яких він назвав Фронтом опору.

Зокрема, він згадав про повстанців-хуситів у Ємені, Хезболлу в Лівані та проіранський іракський рух опору.

Хаменеї сказав, що Іран вважає їх своїми найкращими друзями та закликав ці групи продовжувати боротьбу.

Частина послання Хаменеї було зосереджене на згадці про його батька та попередника, аятолу Алі Хаменеї.

– Я мав честь бачити його тіло після мученицької смерті. Те, що я побачив, було горою сили, – сказав він.

Окремо Верховний лідер Ірану згадав про удар по школі Шаджаре Таййба в Мінабі, в результаті якого, за даними місцевих ЗМІ, загинуло щонайменше 168 дітей та 14 вчителів.

– Ми будемо особливо чутливими до крові наших дітей, – сказав він, обіцяючи помститися за них.

Нагадаємо, Хезболла випустила понад 100 ракет по Ізраїлю, ЦАХАЛ атакував Ливан у відповідь.

2 березня Хезболла заявила про “помсту за кров верховного лідера мусульман Алі Хаменеї” та атакувала Ізраїль, у відповідь ЦАХАЛ оголосив наступальну кампанію.

За даними ЗМІ, США та Ізраїль обговорювали можливість проведення спеціальної операції на території Ірану для забезпечення контролю над запасами високозбагаченого урану.

Після того, як Моджтабу Хаменеї обрали новим верховним лідером Ірану, Дональд Трамп назвав цей вибір неприйнятним і заявив, що може підтримати вбивство нового верховного лідера Ірану, якщо той не поступиться вимогам США.

Джерело : CNN

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.