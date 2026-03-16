У місті Лабінськ Краснодарського краю Росії безпілотники атакували нафтобазу.

Про інцидент повідомляють російські соцмережі.

Атака БпЛА на нафтобазу в Лабінську: що відомо

Як повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю, у промисловій зоні міста внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння на території нафтобази.

У соцмережах також поширюють відео з місця події.

На кадрах видно масштабну пожежу, яка виникла після атаки безпілотників.

Офіційної інформації щодо наслідків удару, постраждалих чи масштабів пошкоджень поки не оприлюднювали.

Раніше, у ніч на 12 березня, у російському Тихорецьку Краснодарського краю пролунали вибухи, після яких на місцевій нафтоперекачувальній станції спалахнула масштабна пожежа.

Про це спочатку повідомив OSINT-проєкт ASTRA після аналізу фото та відео очевидців.

Згодом інформацію про ураження об’єкта підтвердили джерела Фактів ICTV у Службі безпеки України.

За даними аналітиків, загоряння сталося на території нафтобази, яка входить до Тихорецького нафтового вузла — одного з ключових елементів нафтової логістики на півдні Росії.

На відео, знятих поблизу траси Р-217 Кавказ, було видно щонайменше два осередки займання, імовірно на резервуарах із пальним.

