Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ: спалахнула пожежа
- Дрони атакували місто Лабінськ у Краснодарському краї РФ.
- Після атаки сталася пожежа на території нафтобази.
У місті Лабінськ Краснодарського краю Росії безпілотники атакували нафтобазу.
Про інцидент повідомляють російські соцмережі.
Атака БпЛА на нафтобазу в Лабінську: що відомо
Як повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю, у промисловій зоні міста внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння на території нафтобази.
У соцмережах також поширюють відео з місця події.
На кадрах видно масштабну пожежу, яка виникла після атаки безпілотників.
Офіційної інформації щодо наслідків удару, постраждалих чи масштабів пошкоджень поки не оприлюднювали.
Раніше, у ніч на 12 березня, у російському Тихорецьку Краснодарського краю пролунали вибухи, після яких на місцевій нафтоперекачувальній станції спалахнула масштабна пожежа.
Про це спочатку повідомив OSINT-проєкт ASTRA після аналізу фото та відео очевидців.
Згодом інформацію про ураження об’єкта підтвердили джерела Фактів ICTV у Службі безпеки України.
За даними аналітиків, загоряння сталося на території нафтобази, яка входить до Тихорецького нафтового вузла — одного з ключових елементів нафтової логістики на півдні Росії.
На відео, знятих поблизу траси Р-217 Кавказ, було видно щонайменше два осередки займання, імовірно на резервуарах із пальним.