Снаряд влучив у територію Бушерської атомної електростанції в Ірані, однак пошкоджень об’єкта та постраждалих немає.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі X.

Удар по Бушерській АЕС: що відомо

За даними агентства, іранська сторона повідомила МАГАТЕ, що ввечері у вівторок снаряд влучив у територію Бушерської АЕС.

Водночас, за попередньою інформацією, пошкоджень самої станції не зафіксовано.

Також немає повідомлень про постраждалих серед персоналу.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав сторони до максимальної стриманості, щоб уникнути ризику ядерної аварії.

У агентстві наголосили на необхідності уникати ескалації поблизу ядерних об’єктів.

Рафаель Гроссі підкреслив, що будь-які удари по подібній інфраструктурі можуть становити серйозну загрозу для безпеки.

Нагадаємо, що ще в червні Міжнародне агентство з атомної енергії повідомляло про ситуацію навколо ядерних об’єктів Ірану після нічної атаки Ізраїлю.

Тоді після ударів уночі проти 13 червня в агентстві заявили, що Бушерська АЕС не була ціллю атаки і не постраждала. Також на майданчику в Натанзі не зафіксували підвищення рівня радіації.

За даними Ізраїлю, тоді удари завдали по десятках об’єктів, пов’язаних з іранською ядерною програмою, ракетними розробками та командними центрами. Під удар потрапили, зокрема, Тегеран, Натанз, Хамадан, Хоррамабад і Піраншахр.

Уже 3 березня МАГАТЕ знову повідомило про пошкодження вхідних споруд підземного заводу зі збагачення палива в іранському Натанзі.

