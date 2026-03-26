Ночью в Ленинградской области раздались взрывы — подвергся атаке НПЗ КИНЕФ в Киришах.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что в промышленной зоне есть повреждения.

Сейчас смотрят

— Отражение атаки продолжается над Киришским районом. Есть повреждения в промышленной зоне. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал ночью Александр Дрозденко.

По его словам, российская противовоздушная оборона сбила не менее 21 дрона.

Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) — крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона и один из крупнейших в России. Производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.