Війна США та Ізраїлю проти Ірану: як це вплине на допомогу Україні та переговори

Після початку масштабної операції США та Ізраїлю проти Ірану ситуація на Близькому Сході різко загострилася. Тегеран атакував ракетами щонайменше сім країн регіону та Азербайджан, а також заблокував Ормузьку протоку.

Через безпекову кризу переговори щодо України в Абу-Дабі опинилися під загрозою. Водночас Київ отримав запит від США на допомогу країнам регіону в боротьбі з іранськими дронами.

Факти ICTV розпитали політологів Ігоря Рейтеровича та Олега Пономаря про те, чи може війна США та Ізраїлю з Іраном відвернути увагу і ресурси від України, а також наскільки реальним є ризик скорочення військової допомоги ЗСУ в разі затягування бойових дій.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого 2026 року Ізраїль та США розпочали масштабну військову операцію проти Ірану. В Ізраїлі її назвали Рев лева, а у США – Епічна лють.

Тоді у Тегерані та низці найбільших іранських міст зафіксували численні вибухи. Після цього Іран здійснив масований запуск балістичних ракет не лише по Ізраїлю, а й по низці країн регіону, включаючи Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ.

Протягом першого тижня березня Тегеран вдався до радикальних дій. Спершу Іран заблокував судноплавство в Ормузькій протоці під загрозою відкриття вогню, а згодом атакував інфраструктурні об’єкти Азербайджану та вдарив по аеропорту Нахічевані.

Заплановані на 5–6 березня переговори України, США та РФ в Абу-Дабі не відбулися через різке загострення безпекової ситуації на Близькому Сході. Хоча сторони розглядають можливість проведення зустрічі в інших країнах, зокрема, у Туреччині або Швейцарії.

Водночас Вашингтон звернувся до Києва з проханням допомогти країнам Близького Сходу в боротьбі з іранськими безпілотниками, на тлі чого президент Володимир Зеленський застеріг про можливий дефіцит ракет для ППО України та у разі затяжного конфлікту в Ірані.

Чи може війна США та Ізраїлю з Іраном відвернути увагу від України

– Звичайно, це відвертає увагу і ресурси від України, але це не критично. Тобто суттєво ситуацію в Україні це не погіршить. Америка має достатньо зброї, як і Ізраїль. Єдина проблема – це ракети-перехоплювачі до Patriot. Щодо них – завжди був дефіцит. Сподіваємося, що це не вплине критично, – заявив політолог Олег Пономар.

З його думкою погоджується керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович. За його словами, скорочення військової допомоги Україні є можливим у майбутньому, але в обмежених формах.

– Єдине, що нам потрібно зараз максимально від США через Європу (яка нам це купує і передає) – це ракети-перехоплювачі. Можуть бути певні моменти. Але вони були навіть до початку цього конфлікту, оскільки цих ракет об’єктивно в світі не вистачало. По всьому іншому, я думаю, що закупівлі відбуватимуться, Україна отримуватиме підтримку. Цей конфлікт на Близькому Сході сильно на цю підтримку не вплине. Особливо враховуючи, що останнім часом обсяги цієї підтримки були достатньо помірними, в принципі, не критичними для тих запасів, які є на сьогодні у США, – сказав він.

Чи може Іран через війну менше допомагати Росії

Звичайно, це добре, що США та Ізраїль знищать військово-промисловий комплекс Ірану, а Тегеран буде менше допомагати Росії, сказав політолог Пономар. Але він звернув увагу, що в основному Росія вже локалізувала виробництво Shahed.

– Але тут більше геополітичний виграш, тому що Росія залишається одна – без союзника. І це вже після того, як вона залишилася без Асада і Мадуро. Це великі геополітичні перемоги. Це дуже добре, зокрема, для України, – зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи може Росія скористатися загостренням на Близькому Сході, щоб активізувати бойові дії проти України, Рейтерович відповів, що Москва намагатиметься це зробити та вже готується до таких кроків.

– Чи в них вийде? Наприклад, я в цьому сумніваюся. З одного боку, вони локалізували виробництво тих же Shahed. З іншого боку, якусь частину компонентів, наприклад, до балістичних ракет вони від Ірану отримували. Тепер вони не будуть цього отримувати. Це не буде одразу позначено на інтенсивності їхніх обстрілів. Скоріш за все, ми пізніше побачимо, – припустив Рейтерович.

За словами політолога, це працює так, що росіяни зараз використають те, що було на складах, а нові компоненти почнуть шукати в інших місцях. Вони це активно роблять, на жаль, в Китаї, зазначив політолог. Тому Китай, за бажання, може замінити всі ці компоненти, припустив Рейтерович.

Як події на Близькому Сході вплинуть на мирні переговори щодо України

– Переговорний процес, звичайно, на паузі. Але це не критично. Знайдуть нове місце: Туреччина чи Швейцарія, після чого дипломатичний процес продовжиться. Він триває паралельно з війною. І ми не чекаємо швидкого прориву, – зазначив Пономар.

Очевидно, що пауза у переговорах між командами України, США та Росії спричинена конфліктом на Близькому Сході, стверджує Рейтерович. Але зустрічі відновляться, вважає він. За словами політолога, Росія зацікавлена в подібних зустрічах, як би парадоксально це не звучало, через призму зі США.

– Вони хочуть використати цю тристоронню історію, щоб з американцями поговорити про питання, пов’язані з Іраном. Зараз у нас йдуть обміни полонених, а через кілька тижнів, можливо, навіть раніше, відбудеться зустріч. Інше питання в тому, що вона не призведе до серйозних результатів до тих пір, поки США будуть залучені в Ірані. Зараз у Трампа є інші пріоритети. На українсько-російську історію він дивитиметься як на важливу, але на ту, яка дещо відійшла на другий план, станом на зараз, – стверджує Рейтерович.

Звісно, росіяни зацікавлені в тому, щоб історія з війною затягнулася і США туди більше влізли, але для них тут є небезпека. Якщо президент США Дональд Трамп не отримає, те що хоче, і вийде з конфлікту з Іраном (а така ймовірність є), тоді доведеться ще більше уваги приділяти російсько-українській війні та намагатися її закінчити максимально справедливо по відношенню до України, припустив політолог.

За словами Рейтеровича, це буде єдина можливість для очільника Білого дому виправити якось своє реноме, яке впаде на тлі невдачі в Ірані.

Поки Росія від цього точно не виграла, можливо, десь навіть і програла. Але далі все залежатиме від динаміки конфлікту на Близькому Сході, як він розвиватиметься і коли закінчиться, резюмував Ігор Рейтерович.

