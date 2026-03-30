Секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров залишається на Близькому Сході, де у нього заплановані зустрічі.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, передає Інтерфакс-Україна.

Умєров продовжує переговори на Близькому Сході

За словами глави держави, секретар РНБО продовжує візит у регіоні та має провести переговори ще з кількома представниками.

– Ми були в Саудівській Аравії, ми були в Об’єдних Арабських Еміратах, також ми були в Катарі, в Йордані і контактували з іншими державами. Зараз ще залишився секретар Ради національної безпеки й оборони. У нас будуть зустрічі ще з кількома представниками, – сказав Зеленський журналістам у понеділок, 30 березня.

Президент нагадав, що Україна веде переговори з країнами Близького Сходу щодо співпраці у військовій та інших сферах. Йдеться, зокрема, про укладення десятирічних договорів.

– Нас цікавить також антибалістична діяльність. Ви знаєте, що у нас з цим дефіцит, а також у нас є виклики пов’язані з енергетикою, з дизелем тощо. Тому, на мій погляд, всі наші домовленості, які будуть закріплюватися юридично, є дуже важливими для нашої держави, – наголосив він.

Оборонні угоди з Катаром і Саудівською Аравією

Коментуючи десятирічні угоди про оборонне співробітництво із Саудівською Аравією та Катаром, Зеленський заявив, що Україна раніше не мала таких домовленостей у цьому регіоні.

– Вважаю, що це історичні домовленості. Ми домовились про стратегічне співробітництво в напрямку MilТech і в інших напрямках. Ми говоримо про десятирічні договори, – зазначив Зеленський.

Він додав, що мова про взаємну допомогу. Україну цікавить, зокрема, захист від балістичної загрози. Також є виклики, пов’язані із енергетикою та дизелем.

– Тому, на мій погляд, всі наші домовленості, які будуть закріплюватися юридично, є дуже важливими для нашої держави. Таких домовленостей в цьому регіоні в України ще ніколи не було, – сказав глава держави.

Зеленський сказав, чому не відвідав Ізраїль

Президент додав, що не відвідував Ізраїль під час свого турне країнами Близького Сходу, оскільки не мав попередніх контактів з ізраїльською стороною для підготовки такого візиту.

– З Ізраїлем у мене не було контакту ні по телефону, ні на експертному рівні, – сказав Зеленський.

Глава держави пояснив, що перед поїздками до країн Близького Сходу Україна проводила попередні перемовини з керівництвом цих держав.

Спочатку сторони узгоджували подальші кроки на політичному рівні, після чого до країн виїжджали українські експертні групи.

Лише після завершення підготовчої роботи він вирушав із візитом.

– Домовлялися на нашому рівні про те, як діяти далі, після цього виїжджала наша експертна група. І після того, як експертиза була підготовлена, я вирушив у це турне. І зустрічався вже з лідерами і вже були підготовлені домовленості, база для нашого спілкування з лідерами, – додав Зеленський.

