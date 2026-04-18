Иран заявил, что контроль над Ормузским проливом вернулся в прежнее состояние из-за продолжающегося конфликта с Соединенными Штатами Америки относительно блокады иранских портов.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

В оперативном командовании вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия назвали действия США пиратством и заявили, что из-за этого контроль над Ормузским проливом вернулся в предыдущий режим управления, передает The Guardian.

Сейчас смотрят

В заявлении отмечается, что к моменту возобновления США полной свободы судоходства для суден, связанных с Ираном, ситуация в регионе будет оставаться под жестким контролем иранских вооруженных сил.

Ормузский пролив является одним из ключевых мировых энергетических маршрутов, через который проходит значительная часть экспорта нефти и газа из стран Ближнего Востока.

Она соединяет Персидский залив с открытыми водами океана и является единственным путем для морских поставок энергоносителей из региона.

Через узкий морской коридор транспортируется около трети мировой нефти, что делает его критически важным для глобальной энергетической стабильности. Любое ограничение судоходства в этом районе может влиять на стремительный рост цен на энергоносители в мире.

Напомним, 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Иран открыл Ормузский пролив на период прекращения огня в Ливане.

Срок действия договоренностей о перемирии с Израилем составляет 10 дней.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление Ирана о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, поблагодарив за его открытие.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки продолжат ограничивать морские перевозки в и из иранских портов.

По его словам, эти меры будут оставаться в силе до полного завершения операции против Ирана.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.