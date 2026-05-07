У ніч проти 7 травня російські війська продовжили атаки по Україні.

Під ударами опинився Дніпро, де зафіксовано влучання у житлову забудову, пожежу та постраждалих.

Паралельно тривають важливі міжнародні процеси — готуються нові контакти між Україною та США, лунають заяви щодо обсягів допомоги, а також загострюється ситуація навколо Ормузької протоки.

Водночас у світі обговорюють і курйозний випадок — у США співробітниця банку не повірила Папі Римському, який намагався змінити свої дані телефоном.

Детальніше про ці та інші події ночі 7 травня – у підбірці Фактів ICTV.

Атака на Дніпро

У ніч проти 7 травня пролунали вибухи у Дніпрі внаслідок ворожої атаки.

За попередніми даними, один із ударів припав по житловому будинку — у п’ятиповерхівці загорілася квартира. Вогонь швидко поширився, однак рятувальники змогли його ліквідувати.

Також пошкоджено сусідні будинки та автомобілі, припарковані поруч.

Унаслідок атаки постраждали двоє людей — 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік. Обом надали допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Остаточні масштаби руйнувань уточнюються.

Можливий візит Умєрова до США

Секретар РНБО Рустем Умєров може вирушити до США для проведення переговорів із представниками американської сторони.

За попередньою інформацією, зустріч планують провести у Маямі зі спецпосланцем Білого дому Стівом Віткоффом. Це може стати першим контактом після паузи у діалозі.

Очікується, що сторони обговорять подальші кроки щодо врегулювання війни та координацію позицій. Водночас джерела зазначають, що переговорний процес наразі перебуває у складній фазі.

Блінкен про підтримку України

Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що європейські партнери надавали Україні навіть більше фінансової допомоги, ніж Сполучені Штати.

За його словами, на кожен долар американської підтримки союзники з Європи спрямовували приблизно півтора долара.

Він підкреслив, що така статистика спростовує поширені заяви про нібито односторонню допомогу США, а також демонструє спільну відповідальність партнерів.

Окремо Блінкен наголосив, що значна частина американських коштів фактично залишалася в економіці США — через виробництво озброєння та поповнення запасів.

Ситуація навколо Ормузької протоки

Іран заявив про можливість відновлення безпечного проходження суден через Ормузьку протоку після призупинення американської операції проєкт Свобода.

За інформацією іранської сторони, транзит можливий за новими правилами, які можуть передбачати додатковий контроль і навіть оплату за прохід.

Водночас міжнародні партнери висловлюють занепокоєння, адже такі дії можуть суперечити нормам морського права та створити небезпечний прецедент.

Ситуація в регіоні залишається напруженою — у затоці досі перебувають тисячі суден, а подальші рішення сторін можуть вплинути на глобальні ринки.

Курйоз із Папою Римським у банку

Лев XIV опинився в центрі курйозної ситуації під час спроби змінити свої банківські дані.

За інформацією ЗМІ, понтифік, який до обрання був відомий як Роберт Френсіс Прево, зателефонував до банку в США, щоб оновити контактну інформацію.

Попри те що він правильно відповів на всі запитання служби безпеки, співробітниця установи відмовилася вносити зміни дистанційно та наполягла на особистій присутності клієнта.

Коли він уточнив, що є Папою Римським, це не переконало працівницю — вона завершила розмову.

Зрештою питання вдалося вирішити через інші контакти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 534-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

