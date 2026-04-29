Президент США Дональд Трамп провів півторагодинну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої вони обговорили, зокрема, можливість “невеликого перемир’я” в Україні.

Про це повідомив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі в середу, 29 квітня.

Розмова Трампа і Путіна: що відомо

Дональд Трамп зазначив, що сторони обговорювали можливе припинення вогню в Україні.

– Ми дуже добре поспілкувалися. Я думаю, що ми знайдемо рішення відносно швидко, я сподіваюся…Я запитав його про – навіть якщо це невелике перемир’я, стільки людей вбивають, це так безглуздо, – заявив американський президент.

Трамп заявив, що на його думку договір про завершення війни в Україні вже “близько”.

Інформацію про цю розмову підтвердив помічник Путіна Юрій Ушаков, який сказав російським ЗМІ, що російський очільник висловив готовність оголосити “перемир’я” на 9 травня.

Також в Кремлі уточнили, що телефонна розмова тривала близько півтора годин.

Ушаков заявив, що Путін жалівся Трампу на нібито атаки України по російським цивільним об’єктам, а також казав, що РФ нібито досягає своїх цілей в цій війні, однак хотіла б зробити це шляхом переговорів.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі Інтерфакс-Україні повідомив, що перш ніж розглядати цю російсько-американську ініціативу Київ з’ясує всі деталі цієї розмови.

Нагадаємо, під час попереднього перемир’я росіяни вбили дронами власних перевдягнених полонених.

Тоді Володимир Путін підписав указ про перемир’я на Великдень.

