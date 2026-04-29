Президент США Дональд Трамп провів півторагодинну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої вони обговорили, зокрема, можливість “невеликого перемир’я” в Україні. 

Про це повідомив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі в середу, 29 квітня.

Розмова Трампа і Путіна: що відомо

Дональд Трамп зазначив, що сторони обговорювали можливе припинення вогню в Україні. 

– Ми дуже добре поспілкувалися. Я думаю, що ми знайдемо рішення відносно швидко, я сподіваюся…Я запитав його про – навіть якщо це невелике перемир’я, стільки людей вбивають, це так безглуздо, – заявив американський президент.

Трамп заявив, що на його думку договір про завершення війни в Україні вже “близько”.

Інформацію про цю розмову підтвердив помічник Путіна Юрій Ушаков, який сказав російським ЗМІ, що російський очільник висловив готовність оголосити “перемир’я” на 9 травня.

Також в Кремлі уточнили, що телефонна розмова тривала близько півтора годин. 

Ушаков заявив, що Путін жалівся Трампу на нібито атаки України по російським цивільним об’єктам, а також казав, що РФ нібито досягає своїх цілей в цій війні, однак хотіла б зробити це шляхом переговорів.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі Інтерфакс-Україні повідомив, що перш ніж розглядати цю російсько-американську ініціативу Київ з’ясує всі деталі цієї розмови. 

Нагадаємо, під час попереднього перемир’я росіяни вбили дронами власних перевдягнених полонених.

Тоді Володимир Путін підписав указ про перемир’я на Великдень.

Читайте також
РФ після перемир’я на Великдень атакувала Україну 98 дронами: скільки збила ППО
Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

