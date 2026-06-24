Угорщина зупинила розгляд заяв України та Молдови про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС.

За словами співрозмовників видання, Будапешт виступив проти надсилання спільного листа від імені 27 країн-членів Євросоюзу до Європейської ради та Європейської комісії. У документі мала бути зафіксована спільна позиція держав блоку щодо переговорного процесу.

Зараз дивляться

Для ухвалення такого рішення необхідна одностайна підтримка всіх країн ЄС. Як зазначили дипломати, Угорщина стала єдиною державою, яка виступила проти цього кроку. Питання планують повторно обговорити наступного тижня.

Перший сигнал для руху вперед

Раніше Київ і Кишинів досягли важливого прогресу на шляху до членства в ЄС. 15 червня країни Євросоюзу одноголосно погодили відкриття першого офіційного переговорного кластера для України та Молдови.

Цей етап став значним кроком після тривалих затримок, пов’язаних із позицією колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступав проти швидкого просування України до членства в ЄС.

Оскільки заявки України та Молдови політично пов’язані, одна країна не могла рухатися вперед у переговорному процесі без іншої.

Київ прагне відкрити всі переговорні кластери до липня

Україна розраховує на швидке просування у процесі вступу до Євросоюзу. Віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка раніше заявляв виданню Politico, що Київ має намір відкрити всі шість переговорних кластерів до середини липня.

Втім, нинішня позиція Угорщини може вплинути на ці плани та уповільнити подальші етапи переговорів.

Позиція уряду Петера Мадяра

За даними Politico, нинішній уряд прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра займає обережну позицію щодо вступу України до ЄС.

Хоча Будапешт не проти відкриття першого переговорного кластера для України, угорська сторона наполягала на вилученні формулювання “якнайшвидше” щодо членства Києва в ЄС із письмових висновків зустрічі лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

Під час пресконференції після засідання Європейської ради Мадяр заявив, що відкривати всі шість переговорних кластерів одночасно недоцільно. Він пояснив це тим, що переговорний процес України лише розпочався, а такий крок може створити неправильний сигнал для країн Західних Балкан, які також прагнуть вступу до ЄС.

Джерело : Politico

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