Сили оборони надалі завдають Росії суттєвих втрат у живій силі та військовій техніці.

Попри ознаки виснаження противника, говорити про якісний перелом у війні поки що передчасно, адже армія РФ зберігає наступальний потенціал.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив за підсумками наради, присвяченої підвищенню якості підготовки військовослужбовців і підрозділів.

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Говорити про перелом у війні передчасно – Сирський

Як зазначив головком, українські військові й надалі демонструють високі показники зі знищення живої сили та техніки російських окупаційних військ.

Крім цього, Сили оборони системно завдають ударів по логістичному забезпеченню противника, успішно уражають військові об’єкти та критичну інфраструктуру.

Передусім ідеться про підприємства паливно-енергетичного комплексу РФ, які забезпечують роботу її воєнної машини.

– Це свідчить, що ми діємо правильно. Водночас говорити про якісний перелом у війні ще зарано. Агресор демонструє ознаки виснаження, однак зберігає значний наступальний потенціал, – наголосив Сирський.

Він зазначив, що Росія збільшує чисельність військ, не припиняє масованих ударів по території України, нарощує виробництво засобів ураження, готується до перехоплення ініціативи та можливих наступальних дій на нових ділянках фронту.

– Ми враховуємо ці загрози, працюємо над зміцненням стійкості оборони та повинні діяти на випередження, – наголосив головком.

Раніше Сирський говорив, що протягом останніх місяців активність російських військ на фронті помітно знизилася.

За його словами, кількість основних напрямків наступу скоротилася з 13 до 4, інтенсивність штурмових дій зменшилася приблизно на третину.

Українські захисники паралізують логістику противника, завдають ударів по його тилових районах, щоб не допустити перекидання ворожих військ між ділянками фронту та знищують російські склади.

Саме це, за словами Сирського, змінило ситуацію на користь Сил оборони.

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