Внаслідок успішної кібероперації Головне управління розвідки Міноборони України отримало доступ до стратегічно важливого масиву закритих даних російського науково-дослідного інституту Полюс ім. М. Стельмаха, що є ключовим об’єктом оборонно-промислового комплексу РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Операція Полюс: закриті дані РФ

За інформацією ГУР, йдеться про десятки гігабайт внутрішнього документообігу, службової інформації керівної та технічної ланок інституту, який є законною військовою ціллю для Сил оборони України.

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У документах є інформація про наявні та перспективні проєкти Росії у сфері виробництва високоточних озброєнь, а також модернізації ракетної зброї та безпілотників, зокрема, через використання іноземних компонентів.

У ГУР стверджують, що російський військово-промисловий комплекс дедалі більше поринає в залежність від постачань компонентів з Китаю – про це свідчить аналіз отриманих даних.

Як приклад, оптичні деталі, які виробили китайські компанії, є ключовими в системах навігації та наведення всіх типів ракет оперативно-тактичного рівня Іскандер.

За даними ГУР, важливими у виробничих процесах систем навігації, стабілізації та наведення різних типів російських ракет і дронів є лазерні гіроскопи Тяньцзиньського навігаційного інституту в Китаї.

У Головному управлінні розвідки зазначають, що НДІ Полюс активно працює над лазерним комплексом для знищення дронів, зосередившись на розробці технологій для виявлення та наведення на ціль. За наявною документацією, РФ уже розпочала випробування прототипів цієї зброї у Брянській області.

Там наголошують, що здобуті дані розкрили слабкі місця російського ВПК, ланцюжки постачання іноземних компонентів для ракет і дронів в умовах санкцій. Ця інформація допоможе ефективніше блокувати високотехнологічне виробництво РФ.

Крім того, у цій базі даних є особисті відомості про всіх російських конструкторів, інженерів та фахівців, які створюють зброю для війни проти України.

Російський НДІ Полюс, що належить до структури Ростеху, є провідним науково-виробничим центром ворога. Він спеціалізується на лазерних технологіях, квантовій електроніці та інерційних системах.

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