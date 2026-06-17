Прем’єр-міністр Угорщини наказав негайно провести внутрішнє розслідування у справі про так званий золотий конвой, коли зупинили автомобілі Ощадбанку під час перевезення грошей.

Про це сам Петер Мадяр повідомив у соціальній мережі X.

Мадяр про розслідування щодо зупинки авто Ощадбанку в Угорщині

Внутрішнє розслідування повинно відбутись в Національній податковій та митній адміністрації, Антитерористичному центрі та інших відповідних органах Угорщини. Як стверджує прем’єр-міністр Угорщини, генеральний прокурор повинен негайно розглянути це питання.

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У ніч на 6 березня Ощадбанк повідомив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських машин та цінностей в Угорщині. Тоді у машинах було близько $40 млн, €35 млн та 9 кг золота.

10 березня уряд Угорщини вирішив вилучити валюту та золото з інкасаторських автомобілів Ощадбанку, ухваливши відповідну постанову, яка нібито передбачає перевірку перевізників та впливу перевезення на національну безпеку.

6 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Угорщина повернула у повному обсязі гроші та цінності, які незаконно вилучили в інкасаторів Ощадбанку в березні.

3 червня Мадяр різко відреагував на розслідування угорських медіа, в якому стверджується, що попередній прем’єр-міністр Віктор Орбан особисто санкціонував операцію із затримання українських інкасаторів та вилучення майна Ощадбанку. За його словами, Орбан має понести відповідальність за цей рейд.

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