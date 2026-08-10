Північна Корея зацікавлена у здобутті бойового досвіду під час війни Росії проти України, оскільки може готуватися до нового етапу агресії на Корейському півострові.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Навіщо КНДР бере участь у війні РФ

За словами Коваленка, Пхеньян може розглядати нинішню геополітичну ситуацію як “вікно можливостей” для реалізації власних планів.

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Він припустив, що на таку оцінку впливають одночасне протистояння США та Ірану, а також виснаження безпекових ресурсів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

— КНДР зацікавлена у здобутті досвіду у війні РФ проти України для того, щоб розпочати етап агресії на Корейському півострові. Не виключено, що Пхеньян зараз вбачає вікно можливостей, — зазначив Коваленко.

На його думку, за таких умов Японії та Південній Кореї доведеться взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку.

Коваленко також заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин наслідує методи російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, за його словами, йдеться про посилення контролю над інформаційним простором.

— Обмеження інтернету, яке чекає на росіян в перспективі двох років, повністю повторить систему, яка працює в КНДР, — написав він.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк повідомив, що Північна Корея розпочала розгортання власного ракетного підрозділу на території Воронезької області РФ. За його словами, близько 90 військовослужбовців КНДР мають увійти до складу 112 ракетної бригади РФ.

Очікується, що Росія може отримати до 120 північнокорейських балістичних ракет і шість пускових установок, а нова партія з 40 ракет типів KN-23 і KN-24 вже прибула разом із військовим персоналом.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що така співпраця свідчить про перехід від постачання боєприпасів до повноцінної військової взаємодії між Москвою та Пхеньяном.

На думку аналітиків, додаткові північнокорейські ракети дозволять Росії збільшити інтенсивність балістичних ударів по Україні, водночас економлячи власні запаси ракет С-400 і Циркон.

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