Юрій Погрібний став командувачем Сил логістики ЗСУ: Зеленський підписав указ
- Президент України підписав указ про призначення Юрія Погрібного новим командувачем Сил логістики ЗСУ замість звільненого Володимира Карпенка.
- Раніше досвідчений військовий Погрібний обіймав посаду начальника озброєння ОК Схід.
Юрій Погрібний призначений на посаду командувача Сил логістики Збройних сил України.
Про це йдеться в указі президента України №731/2026. Документ опублікований на сайті Офісу президента.
Призначення Погрібного командувачем Сил логістики ЗСУ
– Призначити Погрібного Юрія Івановича командувачем Сил логістики Збройних сил України, – йдеться у документі.
Іншим указом президента №730/2026 Володимир Карпенко звільнений з посади командувача Сил логістики ЗСУ.
У липні головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призначив Погрібного тимчасово виконуючим обовʼязки командувача Сил логістики.
Юрій Погрібний – професійний військовослужбовець із багаторічним досвідом. Починаючи з 2014 року, він брав участь в АТО та ООС на території Донеччини та Луганщини.
Погрібний служив у складі 55-ї окремої артилерійської бригади. Згодом обіймав посаду начальника озброєння оперативного командування Схід.
Нещодавно Зеленський анонсував кадрові зміни у Збройних силах України після розмови із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.