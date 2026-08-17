Юрій Погрібний призначений на посаду командувача Сил логістики Збройних сил України.

Про це йдеться в указі президента України №731/2026. Документ опублікований на сайті Офісу президента.

Призначення Погрібного командувачем Сил логістики ЗСУ

– Призначити Погрібного Юрія Івановича командувачем Сил логістики Збройних сил України, – йдеться у документі.

Іншим указом президента №730/2026 Володимир Карпенко звільнений з посади командувача Сил логістики ЗСУ.

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У липні головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призначив Погрібного тимчасово виконуючим обовʼязки командувача Сил логістики.

Юрій Погрібний – професійний військовослужбовець із багаторічним досвідом. Починаючи з 2014 року, він брав участь в АТО та ООС на території Донеччини та Луганщини.

Погрібний служив у складі 55-ї окремої артилерійської бригади. Згодом обіймав посаду начальника озброєння оперативного командування Схід.

Нещодавно Зеленський анонсував кадрові зміни у Збройних силах України після розмови із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

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