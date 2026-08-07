Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив останні масовані обстріли з боку російських військ, спрямовані на Київ та інші українські міста. Одночасно він згадав про нещодавні удари Сил оборони України по об’єктах у РФ.

Відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті ООН.

Гутерреш засудив масовані атаки РФ по Києву

Антоніу Гутерреш висловив глибоке занепокоєння черговим етапом ескалації, через який гинуть мирні жителі та зазнає руйнувань цивільна інфраструктура в обох країнах.

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– Генеральний секретар глибоко стурбований подальшою ескалацією конфлікту, зокрема на території Російської Федерації. У цьому контексті він також засуджує нещодавні атаки українських безпілотників на кілька регіонів Російської Федерації, які, за повідомленнями, призвели до жертв серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури, – йдеться в заяві.

Генсек ООН наголосив, що будь-які удари по цивільних об’єктах є порушенням міжнародного гуманітарного права та підлягають негайному припиненню.

Окремо він висловив тривогу щодо безпекової ситуації в акваторіях Чорного та Азовського морів, закликавши забезпечити безперешкодне судноплавство.

Гутерреш висловився за щонайшвидше припинення вогню та досягнення справедливого, сталого і всеосяжного миру на основі Статуту ООН і норм міжнародного права.

Загострення атак відбулося на тлі дефіциту в Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot, чим скористалася РФ, активізувавши балістичні удари по столиці та інших регіонах.

Зокрема, 5 серпня війська РФ здійснили вже третю за тиждень масовану атаку на Київ та область, випустивши чотири ракети Циркон, 24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 115 ударних безпілотників. Жодну з ракет силам ППО збити не вдалося.

Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинули 17 людей. Також руйнувань зазнали об’єкти комерційної та логістичної інфраструктури мереж Нова пошта, Rozetka, Сільпо, Епіцентр, Novus та інших компаній.

Українська сторона у відповідь завдає ударів безпілотниками по російських НПЗ, військових цілях і логістичних вузлах, зокрема, по складах Wildberries, які залучені в постачанні товарів подвійного призначення та фінансуванні агресії РФ.

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