Через неприйнятну діяльність: Угорщина висилає десять дипломатів РФ
- Угорщина вирішила вислати 10 співробітників російського представництва.
- Причиною стала діяльність, яку Будапешт вважає неприпустимою для дипломатів.
Угорщина вирішила вислати десять співробітників російського представництва через діяльність, яку вважає неприпустимою. У Москві вже пригрозили відповідними заходами.
Про це повідомила у соцмережах глава МЗС Угорщини Аніта Орбан.
Угорщина висилає десять російських дипломатів
За словами Аніти Орбан, сьогодні за її дорученням відповідальний керівник угорського МЗС поінформував посла Росії в Будапешті про рішення щодо десяти представників російської сторони.
– За оцінкою угорських органів влади, десяти співробітників російського представництва здійснювали в Угорщині діяльність, яка, згідно з Віденською конвенцією, є неприпустимою для дипломатів, – зазначила Орбан.
Представникам Росії запропонували залишити територію Угорщини. У Будапешті пояснили, що такий крок необхідний для захисту безпеки та суверенітету країни.
Угорська влада наголосила, що висилка десяти російських представників не означає припинення дипломатичних відносин між двома країнами.
– Угорщина має намір і надалі підтримувати необхідний діалог на засадах взаємної поваги та дотримання правил, – наголосила угорська дипломатка.
Віденська конвенція про дипломатичні відносини 1961 року встановлює правила роботи дипломатів, визначаючи їхні права, обов’язки та межі допустимої діяльності в державі перебування.
Дипломати повинні дотримуватися законів країни перебування та не втручатися в її внутрішні справи.
Раніше уряд угорського прем’єра Петера Мадяра заявив, що Росія становить загрозу не лише для Угорщини, а й для безпеки Європи та міжнародного порядку.