Угорщина вирішила вислати десять співробітників російського представництва через діяльність, яку вважає неприпустимою. У Москві вже пригрозили відповідними заходами.

Про це повідомила у соцмережах глава МЗС Угорщини Аніта Орбан.

Угорщина висилає десять російських дипломатів

За словами Аніти Орбан, сьогодні за її дорученням відповідальний керівник угорського МЗС поінформував посла Росії в Будапешті про рішення щодо десяти представників російської сторони.

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– За оцінкою угорських органів влади, десяти співробітників російського представництва здійснювали в Угорщині діяльність, яка, згідно з Віденською конвенцією, є неприпустимою для дипломатів, – зазначила Орбан.

Представникам Росії запропонували залишити територію Угорщини. У Будапешті пояснили, що такий крок необхідний для захисту безпеки та суверенітету країни.

Угорська влада наголосила, що висилка десяти російських представників не означає припинення дипломатичних відносин між двома країнами.

– Угорщина має намір і надалі підтримувати необхідний діалог на засадах взаємної поваги та дотримання правил, – наголосила угорська дипломатка.

Віденська конвенція про дипломатичні відносини 1961 року встановлює правила роботи дипломатів, визначаючи їхні права, обов’язки та межі допустимої діяльності в державі перебування.

Дипломати повинні дотримуватися законів країни перебування та не втручатися в її внутрішні справи.

Раніше уряд угорського прем’єра Петера Мадяра заявив, що Росія становить загрозу не лише для Угорщини, а й для безпеки Європи та міжнародного порядку.

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