Президент РФ Володимир Путін свідомо намагається знищити харчову промисловість України, а його удари по аграрних та продовольчих об’єктах загрожують постачанню їжі до найбільш вразливих регіонів світу, зокрема Африки.

Про це заявив американський сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс у коментарі Радіо Свобода під час візиту до України.

Сенатор США про удари РФ по харчовій промисловості України

Том Тілліс прокоментував російські удари по об’єктах американських компаній в Україні. На його думку, їх не варто розглядати виключно як атаки на американський бізнес.

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Сенатор США назвав такі удари частиною ширшої стратегії Кремля, спрямованої проти України та її цивільного населення.

Окремо він згадав пошкоджений російськими ударами об’єкт американської компанії Cargill. За словами Тілліса, наслідки таких атак стосуються всього продовольчого ланцюга — від вирощування сільськогосподарських культур до їхнього експорту та забезпечення людей їжею.

— Путін, по суті, ухвалив рішення знищити харчову промисловість в Україні та морити голодом людей в Африці заради власних егоїстичних цілей, — заявив сенатор.

За його словами, Росія свідомо завдає шкоди українцям, які вирощують кукурудзу та зерно й експортують їх, водночас впливаючи на доступ до продовольства у складних регіонах світу, зокрема в Африці.

Тілліс про плани Путіна на зиму

Сенатор США також вважає, що Путін наразі не зацікавлений у зниженні інтенсивності бойових дій перед зимою.

На думку Тілліса, російський диктатор розраховує пережити зимовий період та отримати після нього додаткові важелі впливу. Водночас сенатор США переконаний, що економічна ситуація в Росії погіршується, а Кремль наближається до межі своїх можливостей.

Тілліс закликав США продовжувати підтримувати Україну та не дозволити Росії використати зиму як інструмент тиску.

Раніше The Guardian повідомляла, що після серії російських ударів по продовольчих складах і логістичних центрах у частині супермаркетів Києва полиці залишалися напівпорожніми.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив виданню, що внаслідок останніх атак були зруйновані або суттєво пошкоджені логістичні центри провідних мереж супермаркетів України.

За його словами, у серпні та вересні 2026 року Росія системно атакує внутрішню логістику, яка забезпечує українські міста продовольством.

Через необхідність перебудови системи зберігання та доставки товарів ціни на продукти можуть зрости приблизно на 2,5%.

Джерело : Радіо Свобода

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