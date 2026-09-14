Сполучені Штати можуть спробувати встановити контроль над торгівлею іранською нафтою за моделлю, яку Вашингтон застосовує у Венесуелі.

Про це президент США Дональд Трамп заявив журналістам на полях турніру з гольфу в Ірландії, повідомляє Reuters.

Трамп про можливий контроль над нафтою Ірану

Трамп заявив, що очікує завершення війни з Іраном цього року, можливо, після проміжних виборів до Конгресу США.

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За його словами, після завершення війни ціни на пальне мають знизитися.

Водночас президент США наголосив, що погодиться лише на “правильну” угоду щодо завершення війни та не прийматиме домовленостей, які вважатиме невигідними.

Трамп також заявив, що Іран нібито просить про переговори. Водночас у Тегерані це заперечували.

Говорячи про подальші дії США, американський президент допустив можливість збереження американської присутності заради контролю над нафтовими потоками.

— Ми врешті вийдемо, якщо тільки не вирішимо залишитися і контролювати нафту, як у Венесуелі, — заявив Трамп.

За його словами, американське втручання у Венесуелі “багатократно окупилося”.

Раніше Трамп заявляв, що США можуть тривалий час зберігати контроль над Венесуелою та використовувати її нафтові ресурси.

За його словами, йдеться не про кілька місяців, а потенційно про роки. Американський президент стверджував, що використання венесуельської нафти допоможе знизити світові ціни на енергоносії.

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