Змістовні переговори щодо завершення війни Росії проти України можуть розпочатися досить скоро, оскільки Києву вдалося суттєво підвищити для Володимира Путіна ціну продовження бойових дій.

Таку думку британський історик Ніл Фергюсон висловив в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Анні Тесленко.

Фергюсон про переговори щодо завершення війни

За оцінкою історика, переговори зрештою стануть необхідним етапом для завершення війни.

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Він вважає малоймовірним сценарій, за якого Україна зможе завдати повної поразки Росії, економічний потенціал якої, за його словами, приблизно вдесятеро більший.

Водночас Фергюсон вважає, що умови для змістовних переговорів змінилися на користь України.

– Я думаю, що змістовні переговори, ймовірно, розпочнуться досить скоро, тому що Україна достатньо підвищила для Путіна ціну цієї війни, – сказав він.

Серед факторів, які впливають на ситуацію, історик назвав втрати російських військ, які він оцінив у 40 тис. людей на місяць, а також удари по системі розподілу пального в РФ.

На думку Фергюсона, Москва не зможе нескінченно підтримувати такі втрати, тому дипломатія має стати наступним етапом для закріплення результатів, яких Україна досягла на полі бою.

Фергюсон назвав ризики для України в Європі

Окремо історик звернув увагу на залежність України від фінансової підтримки Європейського Союзу, завдяки якій, за його словами, покривається дефіцит державного бюджету. Ситуацію додатково ускладнюють проблеми з торгівлею в Чорному морі.

– Якби я був українцем, мене найбільше непокоїла б політика Франції, Італії та Німеччини, – зазначив історик.

Водночас він скептично оцінив здатність європейських країн забезпечити Києву належну дипломатичну підтримку.

Нагадаємо, Китай відіграє ключову роль у війні Росії проти України, тож без скорочення його підтримки Москви завершити бойові дії буде складно.

Раніше стало відомо, що, на думку Ніла Фергюсона, Україна перевершила очікування за останній рік війни з Росією.

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