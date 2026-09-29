НАТО має в розпорядженні всі необхідні варіанти відповіді на гібридні атаки та диверсії з боку Російської Федерації, проте ці кроки не завжди будуть публічними чи симетричними. Водночас найкращою відповіддю на спроби Кремля дестабілізувати союзників є збільшення допомоги Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з главою уряду Литви Міндаугасом Сінкевічюсом у штаб-квартирі в Брюсселі, повідомляє The Guardian.

Реакція НАТО на гібридні загрози та диверсії РФ

Рютте зауважив, що сам термін “гібридний” звучить надто м’яко та невинно, хоча насправді йдеться про небезпечні дії в “сірій зоні”, зокрема, про диверсії, залучення безпілотників та кібератаки.

Зараз дивляться

Генсекретар наголосив, що НАТО володіє повним спектром інструментів для протидії цим загрозам, хоча реакція не завжди виноситься у публічний простір.

— Не завжди ви бачитимете їх публічно. Вони не завжди будуть симетричними. Це не завжди буде принцип “око за око”. Проте ми маємо потрібні нам засоби реагування. Ви вже бачили це раніше. Наприклад, коли наприкінці 2025 року було пошкоджено підводний кабель між Фінляндією та Естонією, ми розпочали операцію Baltic Sentry для захисту важливої підводної інфраструктури, — нагадав Рютте.

Він визнав, що зловмисні дії в “сірій зоні” мають очевидний вплив, однак НАТО за потреби діє як видимими, так і невидимими методами.

Посилення ППО та заклик до єдності щодо України

За словами генсекретаря, повторювані інциденти з дронами на східному фланзі свідчать про еволюцію загроз. У відповідь НАТО адаптує свою позицію проти безпілотників, посилює інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону.

Рютте наголосив, що безрозсудна кампанія ворожих дій РФ покликана підірвати єдність союзників і зупинити підтримку України, проте Москва зазнає невдачі як на полі бою, так і у спробах розділити НАТО.

— Наше послання Москві чітке. Ми зробимо ще більше для України. Найкраща відповідь на будь-які дії Росії — це більша підтримка України. Вони хочуть розділити нас, щоб ми втратили фокус щодо України та почали обговорювати один з одним, що відбувається, чому і як це все поєднується, — наголосив генсек НАТО.

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