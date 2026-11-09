Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі висунув Сполученим Штатам ультиматум, закликавши протягом двох днів виконати вимоги Тегерана, зокрема припинити війну на всіх фронтах.

Про це глава іранського МЗС написав у соцмережі X.

Іран висунув США ультиматум: що відомо

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звернувся до Вашингтона з вимогою припинити воєнні дії на всіх фронтах.

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Він заявив, що запропонований Тегераном дводенний термін для виконання вимог залишається чинним.

— Наша дводенна пропозиція залишається в силі: виконайте вимоги, включно з припиненням війни на всіх фронтах, і ви побачите результат. Або оберіть війну і дивіться, як наші пильні та загартовані в боях воїни обрушать пекло, — написав Арагчі.

Іранський міністр також пов’язав своє звернення із завершенням проміжних виборів до Конгресу США.

За його словами, американські виборці вже зробили свій вибір, а тепер рішення має ухвалити Білий дім.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що США попередили країни Перської затоки про можливе відновлення війни з Іраном після 3 листопада.

За даними видання, Вашингтон через дипломатичні та військові канали готував регіональних партнерів до ймовірної нової операції проти Тегерана.

Американські військові опрацьовували можливі удари по іранській енергетичній інфраструктурі, ядерних об’єктах та підприємствах, пов’язаних із виробництвом ракет і безпілотників.

Паралельно США посилювали військову присутність на Близькому Сході, зокрема перекидали додаткові кораблі, авіацію та підрозділи морської піхоти.

Іран своєю чергою попереджав, що в разі нових американських атак може розширити удари на економічні та цивільні об’єкти у країнах регіону.

Держави Перської затоки побоюються, що подальше загострення поставить під загрозу їхню критичну інфраструктуру, насамперед енергетичні об’єкти.

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