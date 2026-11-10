В Об’єднаних Арабських Еміратах завершився перший день переговорів між Україною, США та Росією. Переговори тривали майже чотири години.

Про це повідомили в пресслужбі Служби зовнішньої розвідки України.

Переговори в Абу-Дабі

Американський переговорник Джаред Кушнер заявив, що “є деякі гарні ідеї щодо подолання розбіжностей між двома сторонами”. Більше деталей він не навів, передає агентство Associated Press.

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— Ми беремо те, що спрацювало, намагаємося визначити, що зазнало невдачі, чому ми опинилися в такому становищі, і, сподіваємося, створимо нову систему, яка приведе нас до миру протягом десятиліть, якщо не століть, — сказав Кушнер.

Командувач НАТО генерал США Алексус Грінкевич, який також був присутній, вказав на деякий значний прогрес у минулому у військовому діалозі у тристоронньому форматі.

Він наголосив, що американська делегація з нетерпінням чекає співпраці з обома сторонами, оскільки прагне просувати досягнутий у минулому прогрес задля міцного миру.

Рустем Умєров подякував США за зусилля, спрямовані на припинення вторгнення Росії: Наш народ чекає на закінчення цієї війни. І ми сподіваємося, що ми досягнемо тривалого миру для України.

Глава російської делегації Володимир Мединський висловив сподівання, що зустріч дозволить просунутися до миру в інтересах народу Росії та народу України.

Наступний раунд тристоронніх переговорів запланований на завтра, 11 листопада.

Нагадаємо, що сьогодні українська переговорна команда провела низку зустрічей в Абу-Дабі.

Спершу українці зустрілися з представниками Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії. Долучилися також й американські переговорники – Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

Далі відбувся тристоронній формат за участі України, США та Росії. Українську делегацію представляють керівник Офісу президента Кирило Буданов, нардеп Давид Арахамія, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, перший заступник голови ОПУ Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

– Наші пріоритети – припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки, – наголосив Умєров.

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