Російський письменник, публіцист і голова партії Інша Росія Едуард Лимонов помер у віці 77 років.
Про це повідомив депутат Держдуми РФ Сергій Шаргунов.
15 березня Лимонова екстрено госпіталізували в Москві. У нього почалася кровотеча через тривале онкозахворювання.
Лікарі протягом двох днів намагалися нормалізувати його стан і 17 березня були призначені дві операції.
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Організм письменника не переніс навантаження і він помер в приватній клініці.
Нагадаємо, Едуард Лимонов написав Це я – Едічка, Книгу мертвих, Щоденник невдахи та інші.
Також він був відомим опозиційним політиком Росії, починаючи з 1990 року, коли він відновив радянське громадянство і повернувся з еміграції.
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