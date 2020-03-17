Російський письменник, публіцист і голова партії Інша Росія Едуард Лимонов помер у віці 77 років.

Про це повідомив депутат Держдуми РФ Сергій Шаргунов.

15 березня Лимонова екстрено госпіталізували в Москві. У нього почалася кровотеча через тривале онкозахворювання.

Лікарі протягом двох днів намагалися нормалізувати його стан і 17 березня були призначені дві операції.

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Організм письменника не переніс навантаження і він помер в приватній клініці.

Нагадаємо, Едуард Лимонов написав Це я – Едічка, Книгу мертвих, Щоденник невдахи та інші.

Також він був відомим опозиційним політиком Росії, починаючи з 1990 року, коли він відновив радянське громадянство і повернувся з еміграції.