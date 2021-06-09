На самміті ЄС врахують те, що Росія відкрито допомагає Лукашенку – Боррель

Лідери Євросоюзу на саміті щодо відносин з Росією врахують те, що РФ офіційно підтримує Білоруську владу і допомагає їй.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час сесії Європарламенту та назвав самопроголошеного президента Олександра Лукашенка диктатором.

Боррель згадав про те, що Російська Федерація поновила грант у розмірі $500 млн для Білорусі і зазначив, що Лукашенку дуже важлива підтримка Росії.

– Я згоден з усіма вами, що перед нами диктатор. Я згоден з усіма вами, що він користується підтримкою Росії. Я згоден з усіма вами, що ми повинні продовжувати чинити тиск і використовувати всі наші можливості і інструменти для підтримки громадянського суспільства в Білорусі, – додав голова дипломатії.

Посол Білорусі у Литві

Уряд Литви повідомив, що не буде призначати нового посла в Білорусі замість Андрюса Пулокаса, який втрачає повноваження 5 серпня.

Таким чином уряд хоче підкреслити, що не підтримує режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко і не хоче легітимізувати його діяльність.