На самміті ЄС врахують те, що Росія відкрито допомагає Лукашенку – Боррель

Лідери Євросоюзу на саміті щодо відносин з Росією врахують те, що РФ офіційно підтримує Білоруську владу і допомагає їй.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час сесії Європарламенту та назвав самопроголошеного президента Олександра Лукашенка диктатором.
Боррель згадав про те, що Російська Федерація поновила грант у розмірі $500 млн для Білорусі і зазначив, що Лукашенку дуже важлива підтримка Росії.
– Я згоден з усіма вами, що перед нами диктатор. Я згоден з усіма вами, що він користується підтримкою Росії. Я згоден з усіма вами, що ми повинні продовжувати чинити тиск і використовувати всі наші можливості і інструменти для підтримки громадянського суспільства в Білорусі, – додав голова дипломатії.
Посол Білорусі у Литві
Уряд Литви повідомив, що не буде призначати нового посла в Білорусі замість Андрюса Пулокаса, який втрачає повноваження 5 серпня.
Таким чином уряд хоче підкреслити, що не підтримує режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко і не хоче легітимізувати його діяльність.