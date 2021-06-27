Інцидент з есмінцем Defender: у Британії знайшли “засекречені” документи

На автобусній зупинці у графстві Кент нібито виявили секретні документи, що належать Міністерству оборони Великої Британії.

Деякі з документів містять інформацію про ймовірну реакцію Російської Федерації на прохід корабля HMS Defender через українські води біля берегів Криму 23 червня.

За даними BBC, операцію провели з розрахунком на те, що Росія може відреагувати агресивно. У Міністерстві оборони Москви заявили, що патрульний корабель зробив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на шляху есмінця.

Згідно з планом, Міністерство оборони Британії чекало на декілька можливих реакцій Росії, в одному з них РФ могла відреагувати агресивно. У зв’язку з цим розробили два можливі маршрути.

Один з них – безпечний прямий транзит з Одеси у Батумі. Він повинен був представити Британії можливість взаємодіяти з українським урядом щодо визнаних іноземною державою територіальних вод України.

Під час другого маршруту корабель HMS Defender повинен був перебувати подалі від спірних вод. Він дозволив би уникнути конфронтації, однак Росія могла сприйняти це як знак того, що Британія стурбована.

Перехід був продуманим рішенням британського уряду продемонструвати підтримку Україні, попри можливі ризики.

23 червня в Чорному морі стався інцидент з британським есмінцем HMS Defender. У Міноборони Росії заявили, що корабель здійснив попереджувальний постріл, а літак Су-24М скинув авіаційні бомби нібито через порушення кордону РФ.

Водночас у Міністерстві оборони Британії спростували обстріл. Згідно із заявою, HMS Defender здійснював мирний прохід через територіальні води України.