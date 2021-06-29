Чехія вимагає від Росії компенсацію за вибухи у Врбетіце

Влада Чехії офіційно вимагає від Росії компенсацію за збиток від вибухів на військових складах у селі Врбетіце у 2014 році. Міністерство закордонних справ Російської Федерації розцінило це як вимагання.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на своїй сторінці у месенджері Telegram.

– Зазвичай людей, які діють подібним чином, – без суду та слідства погрозами й образами вимагають грошей – називають вимагачами, – зазначила Захарова.

Наприкінці квітня Чехія звинуватила спецслужби Російської Федерації в причетності до вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році та вислала 18 дипломатів РФ.

Через вибух загинуло двоє людей та ще десятки місцевих жителів отримали поранення, оскільки уламки від снарядів розкидало у радіусі близько 800 м від складу.

Згідно з даними слідчих Чехії, йдеться про співробітників російської розвідки, що працюють під дипломатичним прикриттям. Чехія вимагає від Росії компенсацію за вибухи у розмірі 650 млн крон (близько $25,5 млн).

Чеські народні депутати ухвалили відповідну постанову, згідно з якою фінанси за завдані збитки підуть на відновлювальні роботи та компенсацію постраждалому населенню.