Розвідка Міноборони України повідомляє, що РФ вивела у води Чорного моря майже весь склад Чорноморського флоту, щоб спостерігати за перебігом навчань Sea Breeze-2021.

За словами представника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького, такі дії спричинені страхом Росії втратити свою домінуючу роль у північних водах Чорного моря.

Але на думку Скібіцького, така демонстрація військової сили РФ не може зрівнятися із потенціалом усіх тих країн, які беруть участь у цьогорічних навчаннях. Він вважає, що наразі Росії не вистачає для цього сил і засобів.

– Коли проходять міжнародні військові морські навчання, Росія відпрацьовує різні способи та методи ураження тих угруповань, які створюються в Чорному морі, – розповідає представник розвідки про неодноразові провокації РФ.

Скібіцький відзначив, що міжнародна спільнота демонструє солідарність із Україною у цьому питанні, і докладає всіх зусиль для збереження безпеки на Чорному морі.

Про те, як проходять одні з наймасштабніших військових навчань Sea Breeze-2021, дивіться в нашому матеріалі.

Фото: ГУР МО