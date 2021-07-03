Росія провела навчання авіації над Чорним морем: вчилися топити кораблі

Російська Федерація провела навчання авіації та ППО над акваторією Чорного моря.

У маневрах приймали участь з’єднання Південного військового округу й Чорноморського флоту.

Зокрема, було задіяно винищувачі Су-30СМ і Су-27, бомбардувальники Су-24М і Су-34, а також літак-амфібію Бе-12, який використовується для розвідки.

Літаки відпрацьовували ракетно-бомбові удари по кораблям умовного супротивника, роль яких грали великі десантні кораблі Саратов й Орськ.

Крім того, льотчики росіян тренувалися заходити на бойовий курс парами і поодинці та долати засоби ППО кораблів супротивника.

У навчаннях приймали участь більше 10 бойових літаків зі складу Морської авіації ЧФ РФ і авіації ПВО.

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Імітація атаки нідерландського корабля Evertsen літаками РФ

Минулого тижня російські винищувачі кілька годин імітували атаки на фрегат ВМС Нідерландів Evertsen в Чорному морі.

Літаки, озброєні протикорабельними ракетами, здійснювали польоти над судном на небезпечно низькій висоті.

Міністр оборони Нідерландів Анк Бійлевельд-Шутен зажадав від Росії пояснити свою агресивну поведінку.

Джерело: Міноборони РФ

Фото: Міноборони РФ