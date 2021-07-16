Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику у якості зброї та погроз.

Про це Байден сказав на спільній конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, коли йшлося про газопровід Північний потік-2.

– Щодо Північного потоку-2, Ангела Меркель та я переконані, що Росія не повинна використовувати енергетику в якості зброї, щоб примушувати сусідів, або їм загрожувати, – сказав очільник США.

За словами президента, коли він вступив на пост президента, газопровід був завершений майже на 90% і запровадження подальших санкцій не видавалось йому доцільним.

– Варто було працювати з Німеччиною над кроками на випадок, якщо Росія вдасться до шантажу України, – наголосив Байден.

Зустріч Байдена і Меркель

Офіційна зустріч політиків відбулася 15 липня у Білому домі, у Вашингтоні.

Того ж дня, представники Білого дому повідомили, що Байден та Меркель не будуть робити жодних спільних заяв щодо Північного потоку-2.

Детальніше про зустріч Байдена та Меркель, читайте в матеріалі.