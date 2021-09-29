Youtube заблокував два канали німецької редакції російського пропагандистського телеканалу Russia Today, який фінансується Кремлем. Про це повідомила головний редактор RT Маргарита Симоньян.

Симоньян зауважила, що адміністрація Youtube видалила канали без можливості відновлення. Головний редактор прокремлівського телеканалу назвала таке рішення війною, оголошеною Росії Німеччиною.

Вона сподівається, що влада Росії запровадить санкції проти Youtube, а також заборонить популярні німецькі телеканали. Сама Симоньян причину блокування не розкрила.

Німецькому виданню Deutsche Presse-Agentur у прес-службі Google відповіли, що канали Russia Today заблокували через поширення брехні про коронавірус.

Канал попередили про завантаження контенту, який суперечить правилам Google.

Роскомнадзор уже відправив листа у Google з вимогою розблокували канали та пояснити причину. У разі відмови Росія погрожує Google штрафом до 1 млн руб.

Russia Today неодноразово звинувачували у пропаганді журналісти та лідери різних країн, зокрема державний секретар США Ентоні Блінкен і колишній Міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Геммонд.

Нещодавно у США погодили санкції проти 35 росіян за порушення прав людини. У списку, зокрема, головний редактор RT Маргарита Симоньян та представники інших ЗМІ, бізнесмени, державні посадовці та топ-менеджери ключових енергетичних компаній.

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Джерело: Маргарита Симоньян