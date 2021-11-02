Американське видання Politico оприлюднило нові супутникові фотографії, зроблені в понеділок, 1 листопада.

Знімки підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову, ймовірно, збирає війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Нові зображення, зроблені Maxar Technologies, демонструють скупчення бронетанкових підрозділів, танків і самохідної артилерії разом із сухопутними військами, які скупчуються біля російського міста Єльня поблизу кордону з Білоруссю. Ці підрозділи почали рухатися наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються. Вони включають елітну першу гвардійську танкову армію.

В райони Брянська та Курська поблизу північного кордону України, росіяни перемістили техніку четвертої танкової дивізії Росії. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерійською установкою.

У цьому районі також були помічені елементи першої гвардійської танкової армії.

— Армія сконструйована для проведення операцій на всіх рівнях бою, від боротьби з повстанцями до механізованої війни, – йдеться в аналізі британського видання Jane’s.

У Jane’s пишуть, що “розгортання є явним відхиленням від стандартної схеми підготовки першої гвардійської танкової армії”, яка зазвичай відбувається в околицях Москви.

Протягом останніх кількох місяців напруженість між Москвою та Заходом посилюється, оскільки президент Росії Володимир Путін наїжачився через нові розмови про можливе приєднання України та Грузії до НАТО, а ще відвідини обох країн у жовтні міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Коли Остін перебував у Києві, його запитали про заявку України на вступ до НАТО. Він сказав, що Україна “має право вирішувати свою власну майбутню зовнішню політику”, а США “продовжуватимуть робити все можливе, щоб підтримати зусилля України щодо розвитку здатності до самооборони”.

Washington Post вперше повідомила про нарощування військ у суботу без супроводу супутникових фотографій.

Пізніше Міністерство оборони України спростувало повідомлення Post, заявивши, що станом на понеділок перекидання більшої кількості російських солдатів, озброєння та техніки до кордону України “не зафіксовано”.

Джерело: Politico