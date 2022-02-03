Президент Росії Володимир Путін підписав два укази щодо колишньої української прокурорки Криму та ексдепутата Держдуми РФ Наталі Поклонської.

Відповідно до документів, одним указом її було знято з посади посла Росії в Кабо-Верде, а іншим — призначено заступницею керівника Росспівробітництва.

Зазначене відомство, куди призначили Поклонську, займається реалізацією російської держполітики міжнародного гуманітарного співробітництва. Росспівробітництво також має сприяти поширенню за кордоном уявлень про сучасну Росію.

Що передувало

Раніше Володимир Путін підписав указ про призначення Поклонської послом РФ в африканській острівній країні Кабо-Верде у жовтні 2021 року. Після цього рішення Наталя Поклонська щиро дякувала російському президенту, називаючи таке призначення не засланням, а “великою радістю”.

На подібне рішення президента РФ відреагувало українське міністерство закордонних справ. В МЗС України заявили, що будуть вимагати екстрадиції експрокурора Криму з Кабо-Верде.

Наталя Поклонська працювала у прокуратурі Криму як до, так і після анексії півострову Російською Федерацією у 2014 році. Україна порушила проти експрокурора низку кримінальних справ. У грудні минулого року Київський апеляційний суд дозволив затримати Поклонську за підозрою у держзраді.

Джерело: указ президента РФ