Київський апеляційний суд дозволив затримати “екс-прокурора” тимчасово окупованого Криму Наталію Поклонську за підозрою в державній зраді.

Відповідне рішення винесла в понеділок, 6 грудня, колегія суддів.

До Київського апеляційного суду звернувся представник Офісу генерального прокурора. Він оскаржив рішення Шевченківського районного суду Києва від 27 вересня 2021 року, який відмовився надавати дозвіл на затримання Поклонської для подальшого обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Водночас Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та скасував рішення Шевченківського райсуду.

– Задоволено клопотання прокурора Офісу генпрокурора про надання дозволу на затримання підозрюваної, громадянки Поклонської, з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, – зазначається в повідомленні.

В прес-службі суду нагадали, що Наталія Поклонська підозрюється у низці кримінальних правопорушень, а саме:

• в діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу чи на захоплення державної влади в Україні (ч. 4 ст. 28, ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України);

• посяганні на територіальну цілісність України (ч.4 ст.28, ч.3 ст.110 ККУ);

• державній зраді (ч.1 ст.111 Кримінального кодексу);

• створенні та керівництві злочинною організацією, а також участі в ній (ч.1 ст.255 ККУ).

Як відомо, після злочинного захоплення Росією Криму Наталія Поклонська перейшла на бік окупантів. З березня 2014-го по жовтень 2016 року вона була так званим прокурором окупованого Криму.

У жовтні 2018 року Поклонська отримала статус підозрюваної за військові злочини.

А в червні цього року Офіс генпрокурора завершив досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно восьми колишніх “високопосадовців” Автономної Республіки Крим. Серед них, зокрема, були Сергій Аксьонов та Наталія Поклонська.

Наприкінці листопада Київський апеляційний суд дозволив затримати самопроголошеного прем’єр-міністра тимчасової російської окупаційної влади в Криму Сергія Аксьонова.

Джерело: Київський апеляційний суд