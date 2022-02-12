Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало західні уряди та ЗМІ за поширення дезінформації про нібито можливу ескалацію російської агресії.

На думку російського відомства, медійна кампанія спрямована на те, щоб “переконати світ у тому, що Росія готує вторгнення на територію України”.

– При цьому ігнорувалися докладні та аргументовані роз’яснення російських офіційних осіб, зокрема багаторазові запевнення у прихильності Росії до мирного дипломатичного врегулювання кризи в Україні, – йдеться у повідомленні МЗС РФ.

При цьому у відомстві наголосили, що мають повне право здійснювати передислокацію збройних сил на своїй території, і нагадали, що спільні навчання з Білоруссю мають оборонний характер.

Як повідомляє американський телеканал CNN, свою заяву МЗС РФ випустило лише за кілька годин до очікуваного дзвінка між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним, який запланований на суботу.

Радник із національної безпеки США Джейк Салліван у п’ятницю заявив, що є вельми реальна можливість того, що Росія може вдертися до України та діятиме військовими чином.

Салліван порадив усім американцям якнайшвидше залишити країну з метою їхньої власної безпеки, повторивши заклик інших посольств, які роблять те саме.

У російському МЗС такі заяви назвали змовою влади західних країн та ЗМІ.

Раніше у Великій Британії порекомендували громадянам, які зараз перебувають на території України, за можливості виїхати з країни, поки для цього ще є вільна можливість.

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Джерело: МЗС РФ